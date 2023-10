Starter de la semaine: i-LAN rend l’informatique en périphérie transparente

Une entreprise qui voit son IT déraper en différents endroits, se doit d’actualiser cette infrastructure. Cette réflexion a amené la jeune pousse i-LAN du Brabant Flamand à l’idée de la OneBox: une solution matérielle unique, pilotée par une plate-forme intelligente, permettant non seulement d’automatiser et d’économiser pas mal, mais aussi d’améliorer grandement la sécurité.

La façon dont la numérisation peut sortir de ses gonds, le fondateur d’i-LAN, Maarten Clement, l’avait déjà observée dans une grande chaîne de supermarchés, alors qu’il était architecte IT indépendant. ‘Elle dispose de pas moins de huit cents magasins et dans chacune de ces filiales, on trouve en moyenne cinq serveurs, un réseau et un pare-feu pour en assurer le bon fonctionnement’, explique-t-il.

Comme ce genre d’infrastructure est développée en phases, vient souvent s’y ajouter un impénétrable fouillis de câbles. ‘Il en résulte que la maintenance du pare-feu laisse à désirer, au point que ce dernier devient peu sûr, et qu’il est extrêmement coûteux de tout entretenir. Le supermarché en question dispose entre cinquante et soixante collaborateurs actifs à temps plein pour faire face à la situation.’

Il y a moyen de faire mieux, a dû se dire Clement, en virtualisant le tout dans une couche protectrice. ‘En lieu et place des cinq serveurs, nous avons mis en place ce qu’on appelle une Highly Available Platform. Dans la pratique, il s’agit d’un matériel à installer localement, dans lequel tournent trois serveurs au minimum qui réagissent immédiatement et impeccablement chaque fois que l’un d’eux tombe en panne.’

Apprendre des solutions de problèmes

Cet environnement virtuel – la OneBox – gère localement tant les réseaux que tout ce qui a trait à l’informatique et à la sécurité, et règle aussi le processus des sauvegardes. ‘Via internet, la OneBox communique avec le système d’exploitation central qui surveille l’ensemble des OneBox connectées et les commande à l’aide de l’intelligence artificielle’, explique Clement. Un fournisseur de logiciels peut ensuite utiliser le même gestionnaire central pour actualiser son produit – des congélateurs par exemple – dans toutes les filiales. Selon le fondateur, le système apprend en outre des solutions de problèmes, afin de pouvoir faire face de manière autonome aux futures pannes. ‘Dans le domaine de la cybersécurité aussi, tout est contrôlé à partir de la OneBox, et les liens suspects sont identifiés avant même qu’on ne clique dessus.’

Au terme d’une longue phase de développement, en collaboration avec Sven Vande Cappelle, la OneBox était prête à être lancée sur le marché avec comme référence le travail fourni à la chaîne de supermarchés. ‘Notre solution y tourne de manière tellement fluide qu’elle est déployée dans tout le réseau de magasins. Avec ce concept, nous sommes prêts à démarrer i-LAN en tant qu’entreprise’, affirme Clement.

Licence SaaS

‘Pour attirer des clients, nous entendons à présent miser sur une présence lors d’événements réseautiques’, ajoute le responsable des ventes Laurens Desmedt. ‘Mais tout autant collaborer avec une entreprise qui nous vend des prospects, ou encore chercher à capter l’attention sur les médias sociaux comme LinkedIn. Via ces canaux, nous avons entre-temps déjà eu pas mal d’entretiens avec des clients potentiels. Notre premier focus est le marché belge des PME, mais ensuite, nous voulons à coup sûr commercialiser aussi notre solution à l’échelle européenne, voire mondiale.’

‘De plus, nous collaborons avec Econocom en tant qu’intégrateur’, poursuit Clement. ‘Ce faisant, nous vendons l’ensemble de la plate-forme sous forme d’une licence SaaS pour le volet software. Nous prenons également à notre compte le niveau de service le plus élevé.’

Pour développer la OneBox, Clement a investi mensuellement dix mille euros pendant un an et a aussi trouvé un partenaire qui y injecta 150.000 euros. ‘Il va de soi que nous recherchons des fonds supplémentaires afin de croître, mais pas avant que nous n’ayons d’abord attiré des clients et créé ainsi un revenu.’