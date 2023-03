Starter de la semaine: Heliovision confère une vision aux machines de l’industrie manufacturière

Implémenter une vision machine complexe est exactement ce que signifie le descriptif: complexe. Comme il est préférable de ne pas faire les choses à moitié, la jeune pousse anversoise Heliovision a imaginé une approche abordant tous les aspects de la problématique.

Si vous souhaitez automatiser votre ligne de production, vous vous attelez à une lourde tâche. Vous avez non seulement besoin de machines, mais souvent aussi d’un équipement capable de ‘voir’, car il n’y a qu’ainsi que vous pourrez contrôler la qualité d’un produit par exemple. Heliovision, une startup de Kalmthout, s’y est spécialisée. ‘Nous voulions aller directement au fond des choses en adoptant une approche sur mesure’, explique son gestionnaire des comptes Sam Biermans.

Découvrez aussi l’aperçu de toutes nos startups préférées

‘Nous nous penchons par conséquent sur les quatre aspects qui forment l’entièreté du processus’, déclare Biermans. ‘Cela commence dès le choix du matériel de captage des données. Nous veillons à ce qu’une technologie adéquate soit utilisée en vue d’obtenir le résultat escompté. Cela peut être de la 2D, mais tout aussi bien de la 3D, voire des caméras à infrarouge. Nous sommes également attentifs aux objectifs et à l’éclairage, pour savoir s’il ne faut pas apporter l’une ou l’autre amélioration.’

Preuve de concept

Ensuite, Heliovision se charge d’élaborer une preuve de concept, afin de pouvoir tester la robustesse du matériel. Ce n’est que quand tout est en ordre que l’entreprise aborde l’étape suivante. ‘Du sur mesure’, ajoute Biermans. ‘Ce qui nous rend uniques, c’est que notre logiciel peut aussi être combiné à d’autres tels des progiciels ERP ou SAP. Cela facilite la communication sur la qualité de la production.’

Dernier point: la startup fournit également un solide support disponible 24 heures sur 24 pour le client. ‘C’est tout simplement nécessaire dans l’industrie manufacturière, où nos clients se trouvent’, précise encore l’accountmanager. ‘Même si notre regard se porte aussi au-delà. Nous avons par exemple aidé Colruyt à concevoir sa nouvelle technologie de caisse.’

Image

Heliovision trouve progressivement ses clients. ‘L’un peut nous en amener d’autres’, affirme Biermans. ‘Nous collaborons en effet aussi avec des constructeurs de machines et des intégrateurs d’automatisation. Ils emportent alors souvent notre solution chez un autre client. Nous avons ainsi déjà pu décrocher des projets hors de nos frontières, notamment aux Pays-Bas et en Norvège. De plus, nous nous appuyons sur des réseaux tels Agoria et Voka pour faire mieux connaître notre image et aborder les clients de manière ciblée.’

Grâce à cette approche orientée projet, Heliovision a réussi à amorcer financièrement elle-même son trajet, et la jeune pousse entend poursuivre sur cette voie quelque temps encore. Biermans: ‘Mais l’objectif est bien de devenir un véritable acteur européen et pour y arriver, nous aurons sans aucun doute besoin de capital extérieur. Mais ce n’est pas pour tout de suite.’