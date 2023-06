Starter de la semaine: Happit facilite l’administration de l’énergie renouvelable

Panneaux solaires, pompes à chaleur, bornes de recharge, tout cela va être soumis à une nouvelle réglementation et à l’administration correspondante. La jeune pousse limbourgeoise veut aider les entreprises dans ce secteur au moyen d’un progiciel ERP à leur mesure.

Est-ce bien vrai que l’énergie renouvelable va représenter une charge administrative supplémentaire? Affirmatif. Le fondateur d’Happit, Bart OIijslagers, possédait autrefois une entreprise d’installation de panneaux solaires, et il connaît donc le problème mieux que quiconque. ‘Avec ce genre d’installation, l’électricité doit être recontrôlée, et un nouveau schéma unifilaire s’avère donc nécessaire. De plus, il faut vous enregistrer auprès du gestionnaire de réseau, ce qui fait que vous devez transférer de nombreuses données. Et ce n’est pas tout. Ce travail administratif inutile, nous voulons le résoudre en vertu du principe suivant: tout ce que peut faire l’ordinateur, il doit le faire, et pas vous.’

Il convient par conséquent d’automatiser et ce, au moyen du progiciel ERP d’Happit développé à la mesure du secteur de l’énergie renouvelable. ‘Considérez-le comme une sorte de business-in-a-box’, explique Olijslagers. ‘Qui fonctionne très bien pour les installateurs de panneaux solaires, bornes de recharge ou pompes à chaleur. Un solution parfaite pour eux. C’est ainsi que pour une installation par exemple, le matériel nécessaire est calculé, mais le progiciel peut être aussi adapté aux besoins spécifiques du client.’

Résultat: c’est un progiciel qui épargne pas mal de travail. ‘Avec une version précoce de la solution, nous remarquions déjà que nous accomplissions avec dix personnes le travail qui nécessitait trente collaborateurs chez d’autres entreprises’, ajoute Olijslagers. ‘Il n’empêche que notre activité n’a crû que lentement. Ce n’est que depuis deux ans environ que les clients se sont tournés plus rapidement vers nous. A présent, nous disposons dans notre portefeuille des acteurs bien connus comme G&D Group, Gutami et Go Solar. Nous sommes maintenant à six membres du personnel qui deviendront huit d’ici août.’

Avec l’aide de Scaleup Vlaanderen, la startup examine à présent comment s’étendre. ‘Notre modèle commercial combine SaaS et le sur-mesure’, précise le fondateur. ‘Une piste consisterait à proposer une version de base de notre produit, ce qui le rendrait également plus intéressant pour les petits installateurs, parce qu’ils pourraient l’utiliser sans ajustements spécifiques. En outre, nous souhaitons encore améliorer notre système. Dans ce but, nous négocions notamment avec Fluvius, ce qui ferait que la déclaration d’une nouvelle installation pourrait automatiquement passer par notre système et que l’utilisateur ne devrait s’occuper de rien.’

Olijslagers ne manque pas d’ambition, mais il se montre néanmoins prudent: ‘Dans un premier temps, nous comptons nous étendre en Wallonie et aux Pays-Bas. Des négociations sont du reste déjà en cours dans ces régions.’

Happit Siège social: Oudsbergen Nombre d’associés: 2 Finances: aucun projet Site web: www.happit.be