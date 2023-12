Starter de la semaine: Enersee améliore la vision des gestionnaires de bâtiments

Si les energy ou facility managers ont une tâche à remplir, c’est bien de veiller à ce que la consommation énergétique de leurs bâtiments soit la plus efficiente possible. Ils disposent certes en général de données de mesurage, mais quant à les traiter, c’est une autre paire de manches. La jeune pousse bruxello-anversoise Enersee leur vient en aide avec une couche analytique supplémentaire.

‘Non, nous ne captons pas nous-mêmes des données’, déclare tout de go le co-fondateur Joachim Vleminckx. ‘Il existe en effet déjà suffisamment de bonnes solutions dans ce but. C’est la prochaine étape, à savoir tirer les conclusions ad hoc de toutes ces données, qui est encore souvent nécessaire.’

Profil prédictif

Car vous pourriez être energy ou facility manager d’une entreprise supervisant quelques dizaines ou centaines de bâtiments. Comment contrôler alors ce qui est peut-être consommé abusivement ou s’il y a autre chose qui cloche? Enersee y parvient en ajoutant une couche analytique sur les données déjà disponibles. ‘Ces données, nous les obtenons via une API ou de façon différente. Plusieurs plates-formes de mesurage fiables, telles qu’Opinum, ePortal, Strive et Cenergie, sont même déjà des partenaires’, affirme Vleminckx.

Ces données permettent ensuite de générer un data driven digital twin path de chaque compteur, à partir duquel Enersee dresse un profil prédictif. ‘Voilà comment passer clairement en revue la consommation normale d’un bâtiment spécifique.’

C’est sur ces jumeaux numériques (‘digital twin’) qu’Enersee capitalise ses cas d’utilisation avec l’aide de l’IA. ‘Avant tout, il y a un module de fonctionnement’, déclare Vleminckx. ‘Qui émet un signal en cas de changement au niveau de l’utilisation et qui en indique la cause. Pensez à un système qui s’active automatiquement par mégarde et qui a de ce fait besoin de beaucoup plus d’énergie, à une valve qui connaît un problème, au contournement (bypass) d’un contrôle de fréquence provoquant subitement une consommation quatre fois plus importante. Cette information, vous pouvez ensuite la transférer à un collègue de la maintenance, afin qu’il sache où se concentrer. Grâce à une intégration avec le système de billetterie FMIS, vous pouvez aussi suivre l’évolution de la solution du problème.’

Un second module permet aussi le suivi des projets, surtout en matière de standardisation ISO 50001 et de normalisation IPMVP qui définit la gestion énergétique. ‘Avec Enersee vous contrôlez parfaitement ce genre de projets et pouvez chemin faisant ajuster le trajet plutôt qu’après réception. Vous savez en outre aussi directement s’il en sortira un retour sur investissement, ce qui vous permettra d’élaborer votre budget de manière plus réaliste.’

Marchés flexibles

Il est aussi possible de faire de la prévision. ‘Cela peut être important pour quiconque est actif sur les marchés flexibles’, selon Vleminckx. ‘Ici non plus, nous n’effectuons pas nous-mêmes une partie du travail, car il existe suffisamment d’outils pour vous aider à planifier quand injecter l’énergie provenant de vos panneaux solaires ou quand il convient de charger quelque chose. Ce que nous ajoutons, c’est une prévision de la consommation attendue, afin que les solutions génèrent les données les plus précises.’

Enersee fonctionne comme une solution SaaS, par laquelle l’utilisateur paie par bâtiment et par mois. Depuis le lancement en 2021, l’entreprise a déjà accueilli une dizaine de clients, dont VDAB, Stad Kortrijk, Véolia et Belfius, soit quelque 200 bâtiments. ‘Cela va de centres de tri, en passant par des grands magasins, jusqu’à des halls de production’, ajoute Vleminckx. ‘Nous observons que les grands clients sont plus faciles à convaincre de la nécessité de notre solution. Les plus petites entreprises pensent plus rapidement pouvoir interpréter les données par elles-mêmes. Or tel n’est pas le cas.’

International

‘Actuellement, notre stratégie de vente est encore surtout axée sur la sortie (outbound)’, précise le co-fondateur. ‘Mais nous voulons à présent aussi nous tourner vers l’entrée (inbound), car nous constatons que nous disposons de puissants arguments auxquels sont rapidement sensibles les gestionnaires d’énergie. Pour la croissance à l’étranger, nous entendons nous associer avec des entreprises nous incluant dans leur portefeuille. Les installateurs de systèmes de mesurage sont par exemple très intéressants au niveau de la collaboration, mais les consultants en énergie apprécient aussi ce que nous faisons.’

L’ambition de s’internationaliser existe, les premiers budgets aussi. Après quelques années de développement par auto-amorçage, Enersee a trouvé avant l’été la néerlandaise VC Peak qui est prête à investir 1,25 million d’euros. ‘Cela va nous permettre d’atteindre quelques cibles que nous nous sommes fixé, pour décider ensuite dans un délai de six mois à un an comment poursuivre’, conclut Vleminckx.