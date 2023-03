Starter de la semaine: élaborez plus facilement vos contrats juridiques grâce à Henchman

Un contrat, cela ne se rédige pas par pur plaisir littéraire, mais cela doit surtout être quelque chose de précis et de correct. Cela signifie qu’un avocat y reprend régulièrement des définitions ou clauses existantes. Avec une plate-forme pilotée par l’intelligence artificielle, la jeune pousse gantoise Henchman leur offre une façon d’y arriver de manière très efficiente.

Chaque avocat n’y est pas confronté, mais bien ceux qui sont employés par des firmes ayant pignon sur cour. Ils sont chargés de négocier et d’élaborer des contrats complexes. Et cela – comme nous l’apprend la pratique – revient souvent à rechercher des précédents, selon Jorn Vanysacker, co-fondateur de Henchman: ‘Dans ce but, ils recherchent des définitions et des clauses dans des contrats précédents, ce qui les amène bien vite à explorer des dossiers et autres fichiers, jusqu’à ce qu’ils trouvent ce qu’ils cherchent.’

Il est possible de faire mieux, s’est dit alors un fondateur de la jeune pousse. ‘Surtout quand on sait que tous ces grands bureaux d’avocats disposent d’une montagne de données’, ajoute Vanysacker. ‘Or celles-ci ne sont pas toujours structurées, voire manquent parfois d’organisation. Avec une plate-forme SaaS basée sur le nuage, nous voulons remédier à cela. Nous sommes compatibles avec approximativement tous les grands programmes de base de données et avec quelque 85 pour cent des logiciels ‘legal data’ spécialisés ou des système de gestion de documents. Autrement dit, nous pouvons extraire toutes les données possibles.’

Ce processus se déroule simplement en arrière-plan et peut prendre des heures, voire des jours – selon la quantité d’informations. ‘Mais une fois que c’en est terminé, un avocat peut appliquer de simples instructions de recherche sur une clause ou une définition spécifique qu’il souhaiterait réutiliser’, explique Vanysacker.

Ventes sortantes

Henchman est par ailleurs linguistiquement agnostique, ce qui signifie donc que quiconque dispose d’une base de données en français, pourra y effectuer des recherches dans cette langue. Et cela vaut pour chaque langue. Ce faisant, la plate-forme a déjà accueilli des utilisateurs dans une quinzaine de pays, ce qui représente une centaine de clients payants. ‘Dans un premier temps, nous n’avons donc pas eu besoin de les chercher nous-mêmes’, précise le fondateur. ‘Jusqu’à aujourd’hui, la moitié des nouveaux clients nous ont simplement trouvé via notre site web.’

Mais les outbound sales (ventes sortantes) devraient devenir plus importantes à l’avenir. Vanysacker: ‘Surtout, parce que nous voulons nous tourner vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, où nous disposons déjà d’équipes dédiées actives. De plus, nous voulons continuer de développer plus avant notre outil, afin de conserver une convivialité optimale. Dans ce but, nous menons tous les trimestres des entretiens avec des utilisateurs finaux, afin de rester le plus près possible de leurs attentes.’

En parallèle, Henchman essaie aussi d’intégrer les nouvelles technologies les plus pertinentes. ‘C’est ainsi que nous travaillons avec GPT-3, afin d’enrichir rapidement une clause et de l’adapter au contexte spécifique d’un contrat déterminé. D’une simple pression sur un bouton, il est par exemple possible de passer du singulier au pluriel.’

‘Business angels’

Les ambitions de Henchman sont très élevées, mais à cette fin, elle doit disposer d’un tiroir-caisse bien rempli. Une phase de pré-amorçage lui a valu un capital de départ d’un million d’euros, avant que le fonds de capital-risque Pitchdrive (Lorenz Bogaert et d’autres) n’y injecte deux millions supplémentaires. La semaine dernière, l’entreprise a annoncé une phase d’investissement de série A impliquant l’américaine Adjacent et l’allemande Acton Capital.

Plusieurs ‘business angels’, dont Louis Jonckheere, Pieterjan Bouten et Hendrik Isebaert de Showpad, Felix Van de Maele (Collibra), Bram Couvreur (partner auprès du bureau d’avocats américain Cooley) et Koen Christiaans (fondateur de Rydoo) ont aussi rejoint l’entreprise, alors que les actionnaire actuels y ont investi davantage encore, le tout étant complété par des subsides de VLAIO et de la société d’investissement familiale F3 Finance. ‘Conjointement, cela représente 6,5 millions d’euros’, conclut Vanysacker. ‘Nous sommes ainsi parés pour poursuivre notre croissance.’