Starter de la semaine: Dexxter assiste les petits commerces dans leur comptabilité

Le fait que la comptabilité n’est pas la profession la plus ‘sexy’ qui soit, est souligné par le nombre décroissant de comptables. La jeune pousse anversoise Dexxter lance une solution à pareille situation avec une plate-forme SaaS qui prend en charge tout ce travail, surtout chez les petites entreprises, sans l’intervention d’un comptable.

Et ils sont nombreux en Belgique, les petits commerces et les mini-PME. ‘Pas moins de la moitié de tous les entrepreneurs en Belgique peuvent être rangés dans cette catégorie’, déclare Stan De Pauw, co-fondateur de Dexxter. ‘Un quart se compose même d’étudiants-entrepreneurs ou d’actifs complémentaires, et une enquête effectuée par SD Worx révèle même qu’il y a nettement plus de Belges qui souhaiteraient ouvrir leur propre affaire s’ils le pouvaient physiquement ou financièrement. Ce dernier point porte aussi sur la crainte des frais comptables.’

Découvrez aussi l’aperçu de toutes nos startups favorites

C’est là que Dexxter veut intervenir et ce, avec une plate-forme SaaS qui assume tout le travail nécessaire. ‘La seule chose que vous ayez à faire, c’est saisir vos offres, factures et frais, et tous les processus se passent alors en toile de fond, comme l’élaboration des listings TVA ou la préparation de la déclaration fiscale. Il ne vous reste alors plus qu’à l’envoyer, mais même dans ce cas, vous recevez un avertissement en temps voulu de la plate-forme.’

Simplicité

Vous avez déjà entendu ou lu cela quelque part? De Pauw en personne admet qu’il y a pas mal de concurrence sur ce marché: ‘Ce qui nous distingue, c’est que nous mettons l’accent sur la simplicité, l’intelligibilité et sur l’abordabilité. Il ne faut pas être un pro du numérique pour travailler avec Dexxter, ce qui est essentiel à nos yeux. Tout un chacun est le bienvenu, même celui/celle qui a opté pour une activité complémentaire. Nous veillons donc à ce que tout soit bien expliqué, nous avons le personnel d’assistance en cas de besoin, etc. Cela va bien plus loin qu’une interface branchée.’

SaaS, cela signifie un coût de licence mensuel, à savoir 20 euros, ou 180 euros si vous optez pour une année. Depuis deux ans que Dexxter est sur le marché, elle a déjà réussi à s’attirer plus de 2.500 clients payants. ‘Et ce nombre a crû très fortement a surtout u cours du semestre précédent’, précise De Pauw. ‘Nous respectons ainsi notre planning et voulons à présent placer une accélération. Dans ce but, nous misons dans un premier temps sur le marketing en ligne. Nous disposons pour cela d’un département marketing composé de trois collaborateurs. De plus, nous nous appuyons aussi en grande partie sur des partenariats avec des bureaux comptables et des guichets d’entreprise qui reçoivent les mêmes demandes, mais qui n’ont pas la main d’œuvre suffisante pour aider tout le monde. Dans notre modèle, ils orientent les petits commerces vers nous, après quoi nous leur renvoyons l’ascenseur, lorsque leur entreprise devient une véritable société.’

Belge

Provisoirement, l’histoire de Dexxter est exclusivement belge. ‘Nous nous posons la question de savoir si nous devons nous tourner vers l’étranger’, nous dit-on. ‘Nous savons que la concurrence ne manque pas et qu’il n’est pas simple de franchir la frontière, car on se heurte très vite à des différences culturelles et autres. En outre, il y a dans notre pays encore suffisamment de potentiel pour nous développer pleinement.’

Dans ce but, la jeune pousse dispose de quelque 850.000 euros qu’elle a accumulés au fil des ans à partir de moyens propres, d’un prêt de PMV, d’un financement participatif win-win et d’un autre prêt convertible du groupe OECO. ‘Nous pouvons ainsi viser le seuil de rentabilité’, explique encore De Pauw. ‘Nous ne sommes donc pas directement en quête de capital externe, mais nous restons ouverts à tout entretien.’