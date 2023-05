Starter de la semaine: CTRL Engineering peaufine les processus de production et d’ingénierie

C’est sur la base d’une spécialisation poussée et d’une connaissance avancée que CTRL Engineering entend rendre plus efficients les processus de production et d’ingénierie. Une approche que cette scale-up de Flandre Occidentale souhaite continuer de développer. ‘Ensuite, nous nous tournerons vers l’étranger’, y déclare-t-on.

‘Identifier les points faibles dans les processus de production et d’ingénierie, puis examiner comment les appréhender’, voilà comment Mathieu Dutré de CTRL Engineering résume l’activité de sa jeune pousse. Le but de la start-up est d’améliorer l’efficience d’autres entreprises. ‘Tout débute donc par une analyse du processus, un entretien avec les ingénieurs ou une visite guidée de la production. Il apparaît souvent que le problème se situe ailleurs que ce que la direction ou les opérateurs l’imaginent.’

Et Dutré de citer des exemples: ‘On découvre régulièrement qu’une machine ne peut atteindre le taux de production prévu, parce que le débit n’est pas ce qu’il devrait être: trop d’étapes dans la production, un surplus de travail de conversion manuel ou un approvisionnement chaotique en matières premières. D’autres clients encore sont confrontés à des problèmes de mise en service de machines ou de produits, parce que leur logiciel n’a pas été préalablement correctement validé. Dans toutes ces situations, le problème ne se situe pas au niveau de la machine elle-même, mais plutôt à celui du processus et de l’organisation qui l’entoure.’

Mais pourquoi cette jeune pousse est-elle si efficace en la matière? ‘Nous y avons nous-mêmes déjà souvent réfléchi’, déclare Dutré. ‘Probablement, parce que mon co-fondateur Pieter Meseure et moi avons tous deux des années d’expérience dans le déploiement de programmes de développement dans l’industrie automobile. Là, le système – et la réflexion en termes de processus – est intégré dans tout ce que vous accomplissez, ce qui fait que nous pouvons à présent éventer aisément des problèmes multidisciplinaires complexes.’ CTRL Engineering convertit tout cela en des solutions à la mesure du client grâce à sa connaissance de toutes sortes de systèmes mécatroniques et de méthodes de simulation. ‘Dans beaucoup d’industries, on se met à présent seulement à assurer la transition vers un contrôle de processus sophistiqué, vers la numérisation et l’optimalisation. Or ce sont là précisément les disciplines auxquelles nous pouvons pas mal contribuer.’

Mathieu et Pieter se connaissaient depuis l’école primaire, avaient reçu une formation similaire et affichaient les mêmes intérêts techniques. Cela a créé entre eux des liens forts qui les ont incités très vite à fonder conjointement une entreprise. Pieter possédait à l’époque déjà une firme active dans l’automobile et il se mit à explorer d’autres branches industrielles pour s’étendre. ‘Ce processus, il convenait de l’appliquer désormais de manière à la fois plus rapide et poussée.’

Ingénierie virtuelle

Ce n’est qu’une fois que CTRL Engineering a identifié un problème que le travail débute vraiment. ‘Nous allons alors imaginer des solutions, repenser le concept ou le processus de production, jusqu’à ce que les machines ou le personnel soient utilisés de manière optimale. C’est ainsi que nous accompagnons les clients par simulation en direction d’un meilleur concept de produit ou processus de production et nous concevons de nouvelles machines ou adaptons les machines existantes, afin d’optimaliser la qualité de production, le rythme de fabrication et la consommation énergétique. Comme nous avons développé le tout par ingénierie virtuelle, une bonne partie de la validation a déjà été accomplie, avant que la machine ne soit conçue et arrive en production chez le client. Nous gagnons ainsi en délai de mise en œuvre, faisons en sorte que l’impact et le temps d’arrêt chez le client soient minima et qu’il y ait un une montée en puissance plus rapide après intégration.’

Le modèle commercial est encore en plein développement. ‘Nous recourons à différentes formules’, apprend-on. ‘Grâce à l’expertise que nous avons accumulée, nous offrons souvent aux entreprises un support dans la conception et le développement de leur trajet de numérisation sur une base de consultance. Cela passe régulièrement par une pré-étude d’un projet plus important ou complexe. Les risques sont ainsi limités, les besoins sont regroupés et un design book est élaboré, ce qui permet de travailler avec un modèle à prix fixe.’ Le but ultime est cependant d’évoluer vers un modèle commercial Efficiency as a Service, par lequel les entreprises versent à CTRL Engineering un pourcentage du bénéfice que la jeune pousse leur a généré avec ses solutions.

Elément récurrents

‘Nous observons que dans nos projets, des éléments récurrents se manifestent progressivement’, signale Dutré. L’objectif est de miser sur le modulaire, afin que la start-up puisse les réutiliser plus facilement et les convertir à terme en un produit. Pour le développement d’un premier produit (une plate-forme matérielle et un logiciel intelligent qui permettra à la machine d’ajuster son propre fonctionnement et d’assister les opérateurs), CTRL Engineering a déjà reçu un subside à l’innovation de VLAIO.

Les clients sont aujourd’hui approchés par un réseau propre, mais aussi par les médias sociaux. ‘Depuis que nous sommes actifs sur LinkedIn, on voit que cela se traduit par pas mal de prospects’, prétend Dutré. ‘De plus, nous préparons aussi des partenariats, comme par exemple avec Beckhoff, qui est spécialisée dans du hardware et du software pour l’industrie. Cela aussi nous amène de nouveaux clients, tout comme le réseau que nous développons en tant que membre d’Agoria et de la VOKA.’

Au-delà de la frontière

Et donc l’entreprise lorgne aussi l’étranger. D’abord le nord de la France, qui se trouve à proximité de la Flandre Occidentale. ‘Conjointement avec Flanders Investment & Trade, nous sommes en train de plancher sur un business case en vue d’y être actifs.’

Et cela se fera provisoirement encore et toujours sans fonds extérieurs, ajoute Dutré. ‘Nous voulons croître de façon organique. Actuellement, nous sommes encore au nombre de quatre, mais nous souhaitons être huit d’ici la fin de 2023. Et dans quelques années, nous voulons devenir une entreprise occupant quinze, voire vingt personnes. Ensuite, on avisera!’