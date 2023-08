Starter de la semaine: Crossuite organise la gestion de la pratique paramédicale

L’époque du kinésiste ou du psychologue solitaire est dépassée. Nombre de thérapeutes paramédicaux travaillent désormais dans le cadre d’une pratique de groupe, car il s’avère parfois nécessaire que plusieurs spécialistes se penchent sur un même patient. La jeune pousse anversoise Crossuite a mené à bien cette gestion de la pratique paramédicale, comme on l’appelle, avec une plate-forme SaaS reposant sur le nuage.

‘Alors que des solutions concurrentes recourent à une approche basée sur un silo par discipline, généralement parce qu’elles trouvent leur point de départ dans des progiciels achetés séparément qu’elles intègrent, nous, nous nous basons sur le patient’, déclare le co-fondateur Joris Van den Putte. ‘C’est en effet le patient qui s’enregistre via un système de réservation en ligne et qui fournit directement une première image de ses symptômes sur base d’un questionnaire d’admission.’

Et cela fait toute la différence au niveau de l’efficience: lorsque le patient arrive ensuite à son rendez-vous, le spécialiste peut compléter rapidement les données requises et définir un premier planning de traitement. ‘Pour terminer, le paiement est également réglé à partir du progiciel’, ajoute Van den Putte.

Selon lui, on peut dès lors considérer Crossuite comme une espèce de progiciel ERP (Enterprise Resource Planning, ndlr.), mais qui est entièrement destiné au secteur paramédical. ‘Et plus précisément aux pratiques de groupe petites à moyennes réunissant quelque soixante à septante spécialistes. Nous avons sciemment choisi de ne pas cibler les généralistes, parce que le marché des logiciels pour ces derniers est déjà saturé.’

84 disciplines

Fondée en 2007, Crossuite est devenue une plate-forme qui convient à présent pour 84 disciplines thérapeutiques différentes: des kinésistes aux psychologues, des orthopédistes aux ostéopathes. Crossuite a crû ainsi de manière organique en une start-up qui aide quelque dix mille thérapeutes.

‘Mais ces trois dernières années, nous nous heurtons aux limites de notre plate-forme’, explique Van den Putte. ‘Voilà pourquoi nous avons en 2018 commencé à développer une toute nouvelle plate-forme entièrement évolutive. Maintenant qu’elle est parée pour le marché, nous voulons effectuer la transition vers une scale-up.’

A cette fin, Crossuite table surtout sur le marketing. ‘Jusqu’à présent, nous n’y avons pas investi un seul euro et avons progressé aisément par le bouche-à-oreille, mais à présent, nous allons le faire. De plus, nous insérons des publications dans des magazines et comptons aussi sur les formations, où des enseignants utilisent souvent déjà notre logiciel.’

Consolidation

Depuis le début, Crossuite est active tant en Belgique qu’aux Pays-Bas, même si le nombre de pays avec des utilisateurs actifs se monte peut-être à une vingtaine. ‘Nous ne voulons toutefois provisoirement pas nous internationaliser davantage et préférons attendre deux à trois ans encore’, Selon Van den Putte.

Actuellement, l’accent repose sur le passage à la nouvelle plate-forme et sur la consolidation en Belgique et aux Pays-Bas. ‘Grâce au 1,6 million d’euros qu’une récente augmentation de capital interne a rapporté, conjointement avec l’apport de banques et de la société d’investissement PMV, nous sommes prêts à y arriver.’