Starter de la semaine: CoMoveIT rend mobiles les gens souffrant de paralysie cérébrale

Chaque personne atteinte de paralysie cérébrale n’est pas capable de commander un fauteuil roulant électrique au moyen d’un joystick. En appliquant l’IA sur la condition physique du patient, la jeune pousse brugeoise CoMoveIT parvient néanmoins à le rendre assez mobile.

Quiconque est aux prises avec des gestes involontaires ou des spasmes, ne réussit pas souvent à commander correctement le joystick d’un fauteuil roulant électrique. Ces personnes n’ont alors d’autre choix que d’utiliser l’ancien fauteuil roulant manuel et de demander à quelqu’un de le pousser. Deux facultés du département brugeois de la KU Leuven, Revalidatiewetenschappen (sciences de revalidation) et Technische Wetenschappen (sciences techniques), se sont penchées sur le problème et ont trouvé une solution, qui a pris la forme d’une spin-off.

‘Nous sommes parvenus à confier aux utilisateurs le contrôle d’un fauteuil roulant sur base de mouvements de la tête ou de la tête/du pied’, explique le CEO Frederik Vervenne. ‘Cela se fait d’une manière cliniquement responsable et fonctionnelle. Grâce à l’intelligence artificielle, le système apprend, chaque fois que le fauteuil est activé, comment convertir les mouvements de l’utilisateur en instructions. Le processus doit cependant être répété à chaque reprise, car il dépend en grande partie de la façon dont l’utilisateur se sent ce jour-là: il arrive parfois que ses gestes soient très vifs et parfois pas.’

Intégrer le système de commande

CoMoveIT est sur le marché depuis mars 2022 et tente à présent de trouver des utilisateurs. ‘Nous y parvenons de deux manières’, déclare Vervenne. ‘Dans un premier temps, nous fonctionnons avec un réseau partenaire de concessionnaires qui distribuent notre système de commande. Pour un vendeur de fauteuils roulants électriques, il est en effet parfaitement possible de combiner notre système à un modèle existant. Par ailleurs, il existe aussi des fabricants de fauteuils roulants qui peuvent intégrer notre système de commande dans leurs modèles.’

En Flandre, la startup est déjà bien ancrée, selon Vervenne, mais elle doit encore mieux se faire connaître. ‘Non seulement en veillant à ce que les fournisseurs sachent qui nous sommes et qu’ils peuvent proposer notre solution à l’utilisateur final, mais en s’assurant aussi que l’utilisateur final connaisse l’existence de notre système de commande. Voilà pourquoi nous misons également sur les médias sociaux et les salons pour atteindre les thérapeutes par exemple qui travaillent avec nos utilisateurs finaux.’

Internationalisation

Dès à présent, CoMoveIT est active dans sept pays, dont la Nouvelle-Zélande et l’Australie, qui ciblent nettement le marché européen pour ce qui est des fauteuils roulants électriques. D’ici deux ans, Vervenne espère aussi pouvoir pénétrer le marché américain. ‘L’internationalisation a toujours été à l’ordre du jour’, affirme-t-il. ‘Dans ce but, nous allons dans un proche avenir probablement avoir besoin d’une nouvelle injection de capital, en complément du premier financement assuré par des business angels, les fondateurs et le Gemma Frisius Fonds de la KU Leuven.’