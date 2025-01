Starter de la semaine: Chroniclefields crée des personnages virtuels avec l’IA

La première pop star virtuelle: voilà ce que Marcy Cortega était censée être. Pour Chroniclefields, la jeune pousse à l’origine de ce projet, ce n’est que le début d’un véritable business case.

Pieter Marnef, fondateur de Chroniclefields, affirme d’emblée que la pop star virtuelle n’était rien d’autre qu’un moyen d’expérimenter la technologie. Le but de sa start-up, c’est la confidentialité du client, selon lui: ‘Du point de vue de la logique du métier, les entreprises souhaitent établir une relation profonde avec leurs clients, mais cela coûte énormément d’argent, car cela nécessite beaucoup de personnel. Nous y avons observé une lacune qui pourrait être comblée grâce à l’IA.’

Comment? C’est là que la pop star entre en jeu. ‘Elle est la preuve de concept avec laquelle nous démontrons qu’il est possible de créer un lien avec un avatar virtuel. Nous-mêmes, nous appelons cela une Advanced Virtual Personality (AVP), un profil virtuel que nous créons selon une approche de mise en récit (‘storytelling’). Nous donnons à ce genre d’AVP sa propre histoire, un récit: il ne peut pas s’agir d’un simple personnage aléatoire, nous voulons pouvoir créer une symbiose entre le monde virtuel et le monde réel. C’est pourquoi nous ne laisserons jamais Marcy se produire seule, mais toujours, comme aux TMF Awards l’année dernière, en compagnie de danseurs et de musiciens: faire un duo avec quelqu’un de réel comme Jessy de The Mackenzie featuring Jessy.’

Et Marnef souhaite désormais étendre cette approche au monde de l’entreprise. ‘Conjointement avec le client, nous souhaitons rechercher comment nous pouvons mélanger le monde réel et le monde virtuel d’une manière qui lui est spécifique pour les rendre plus accessibles. Et cela sera nécessaire pour de nombreuses entreprises dans un avenir très proche, si elles veulent rester pertinentes et continuer à promouvoir leur USP!’

‘Nous avons beaucoup développé nous-mêmes sur la base des tout derniers grands modèles de langage. Nous prenons beaucoup de choses qui sont déjà disponibles sur le marché et y créons de nouvelles connexions. Mais sur le plan purement technique et juridique, nous partons toujours de l’apport humain. C’est ainsi que Marcy est également issue d’une série de fiction – parce que c’est ma spécialité – que j’ai écrite il y a six ans. Son personnage devait créer du contenu pour les réseaux sociaux dans le cadre d’un projet scolaire final et serait évalué en fonction de son nombre de suiveurs. Cela n’a pas été facile pour elle, car comme c’est souvent le cas avec la génération Z, ce sont les ‘pépées’ qui obtiennent de bons résultats, alors qu’elle avait une formation de joueuse et n’était pas la plus jolie du groupe. C’est pourquoi elle a développé un avatar virtuel qu’elle pouvait utiliser à ses propres fins, mais à un moment donné, il s’est animé grâce à l’IA, dans lequel elle a eu plus de succès que son créateur.’

‘Toute une histoire donc que je ne pouvais pas vendre aux chaînes de télévision il y a six ans. Car qu’était-ce que l’IA? Trop science-fiction! Des années plus tard, j’ai par conséquent décidé de lancer Marcy sous forme d’essai pour voir si quelque chose pouvait lui arriver dans le monde réel. Comme premier test, nous avons joué à un quiz avant un grand spectacle au Sportpaleis où ils pouvaient discuter avec un maître de quiz virtuel. Par la suite, il s’est avéré que non seulement ils passaient les quatre cinquièmes du temps à parler avec l’animateur du quiz de tout ce qui se passait en dehors du quiz, mais lorsque j’ai voulu fermer le compte un mois plus tard, j’ai découvert qu’ils n’avaient pas arrêté. Si un personnage sans arrière-plan pouvait réaliser quelque chose comme ça, alors Marcy pouvait certainement le faire.’

Cela ne le dérange pas que sa pop star virtuelle provoque, entre autres, des réactions méprisantes de la part du comédien flamand Xander Derycke. ‘Son article sur Marcy jouant dans une telle boîte, était drôle’, dit Marnef en haussant les épaules. ‘Et il a raison: cela ne me satisfaisait pas non plus, mais c’est actuellement le seul moyen technique d’afficher un hologramme pour une émission comme les TMF Awards. C’est du reste plus une illusion qu’un véritable hologramme.’

‘Pour être tout à fait honnête, lorsque nous avons dû décider comment Marcy jouerait pour ce spectacle, ma réaction a été: ‘cela n’a aucun sens!’. Mais pour être clair: ce qui se cache derrière tout cela, le deepfake (hypertrucage), la technologie d’IA, c’est bien réel. La vidéo où elle entre dans le studio, a été générée de toutes pièces, il n’y a aucune actrice en perruque là derrière. Marcy qui se présente en tant qu’hôtesse chez Proximus Pickx+, n’est pas non plus réelle. Marcy n’a jamais fait de présentation dans le studio de Proximus et n’a jamais prononcé ces mots: tout est généré par ordinateur. Et non, je n’ai pas seulement… vendu ma femme à Proximus comme le prétend Alex, elle a seulement servi à former les modèles d’IA sur du contenu qui nous appartient, et non celui d’une entreprise américaine qui pourrait un jour venir réclamer des royalties.’

‘Et d’ailleurs’, poursuit-il, ‘aujourd’hui, tout le monde peut générer ce genre de contenu avec différents outils disponibles en ligne, il n’est plus nécessaire d’être un magicien de la technologie. Et c’est ce qui est génial: désormais, beaucoup plus de personnes peuvent donner vie à leurs idées créatives, comme faire de la musique, des films, des animations, etc. Sans devoir ni investir beaucoup d’argent ni même suivre une formation à cette fin. Cela signifie qu’à long terme, davantage de contenus de qualité seront disponibles, ce qui profitera toujours à l’utilisateur final’. Marcy est une preuve de concept, Marnef et son équipe sont donc encore en phase de recherche et développement. ‘Pourtant, il y a déjà des contacts commerciaux’, affirme-t-il. ‘C’est ainsi que nous avons conclu des contrats avec Proximus, mais aussi avec Pelckmans Publishers et nous sommes en discussion avec un certain nombre d’acteurs que je ne peux pas encore citer. Mais cela ne va pas de soi, car on constate par exemple que les groupes d’investisseurs sont encore très méfiants à l’égard de cette démarche. Le terme ‘dangereux’ a même été prononcé lors d’une réunion. Actuellement, nous recevons notre argent uniquement de clients qui souhaitent faire affaire avec ces AVP. Cela nous limite énormément, ce qui signifie que malheureusement, la progression n’est pas encore à l’ordre du jour.’

‘Il s’agit donc aussi d’un travail de pionnier’, reconnaît-il. ‘L’intelligence artificielle se développe aujourd’hui à une vitesse que les gens ont du mal à accepter. Pas moi: pour moi, c’est une vitesse normale. Qui plus est, plus cela va vite, mieux c’est. Notre ambition était autrefois d’y arriver d’ici deux ans, mais cela doit en réalité se produire beaucoup plus tôt. C’est pourquoi je pense que si ces investisseurs ne se décident pas, l’IA les dépassera, et nous perdrons notre rôle de pionnier.’

‘Et ce n’est pas une si mauvaise chose’, estime Marnef. ‘Ce que je souhaite avant tout, c’est tester des choses dans la perspective d’un environnement médiatique et de divertissement, dans une optique de validation de principe. Après tout, ma vision dans tout ce que je fais, c’est ‘de rêver l’impensable, d’imaginer l’extraordinaire et de créer sans limites. S’il est une chose qui caractérise l’IA, c’est sa vitesse d’évolution, avec laquelle je me sens très à l’aise! Vous comprenez donc que ce sont des moments assez excitants pour moi.’

J’ai une occupation artistique, mais je veux aussi voir comment nous pouvons accueillir les nouvelles technologies et amener les choses à un autre niveau. Ce n’est qu’après que d’autres acteurs se sont montré intéressés et que nous avons décidé qu’il était également possible d’y gérer des affaires, par exemple sous la forme de mascottes virtuelles pour une marque, qui suivent un portefeuille de clients. Pour que, par exemple, elles n’aient pas à parcourir quinze choix dans un menu téléphonique, avant de pouvoir continuer, parce que c’est vraiment dépassé, non? On peut parfaitement parler à l’IA pour lui expliquer le problème et ainsi recevoir de l’aide.’