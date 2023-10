Starter de la semaine: CabinetManager numérise les plans industriels

La conception et la maintenance des installations techniques nécessitent pas mal de paperasserie. En la numérisant sur une plate-forme, la jeune pousse de Flandre Orientale CabinetManager veille à ce que le technicien ait directement tout sous la main, et que les changements soient immédiatement transmis.

‘CabinetManager émane de Lightstream, un bureau d’études qui conçoit des installations électriques’, explique son fondateur Dylan Caufrier. ‘Nous avions en effet observé que la maintenance ou des adaptations apportées à ce genre d’installations exigeait une importante paperasserie, ce qui fait que des modifications n’étaient parfois pas communiquées. Et ce n’est pas sans conséquences. En 2022, il y eut en Belgique quelque 82 accidents dans des installations électriques, dont trente pour cent étaient dus à la non-transmission des informations correctes.’

Avec une plate-forme rendue indépendante sous la forme d’une spin-off de Lightstream, Caufrier entend à présent changer les choses. CabinetManager collecte dans ce but toutes les informations relatives à une installation précise, afin qu’un technicien puisse les consulter de manière aussi rapide que pratique. ‘Chaque installation s’accompagne d’un QR-code qu’il peut scanner pour accéder aux plans, rapports d’homologation, modes d’emploi, etc. Lorsqu’il effectue des ajustements et les enregistre sur la tablette, ses collègues peuvent les suivre en temps réel. Après le stockage, une validation est effectuée par Lightstream ou un autre partenaire, et les ajustements sont enregistrés sur les plans existants.’

Digitalisation-as-a-Service

CabinetManager est commercialisé en tant que ‘Digitalisation-as-a-Service’, où le client paie pour la plate-forme et l’accompagnement par Lightstream. ‘De plus, nous disposons également d’un modèle whitelabel (marque blanche), par lequel la plate-forme peut être intégrée dans l’environnement du client, qui recherche lui-même un partenaire pour la validation’, explique Caufrier.

Après un développement détaillé de la preuve de concept, CabinetManager s’est lancée sur le marché en 2021. ‘Nous sommes actuellement le seul acteur au Benelux à proposer une telle solution et avons déjà attiré de nombreux clients’, ajoute-t-il.

La jeune pousse observe également un très grand intérêt de la part de grands groupes industriels et entend y capitaliser. ‘Voilà pourquoi nous avons recruté une équipe de vente qui doit se focaliser sur la vente de notre produit en tant que solution whitelabel. En outre, nous voulons surtout attirer des clients par le biais d’un revendeur spécialisé dans les outils de numérisation à tous les niveaux.’

Entretiens poussés

Pour ce qui est des clients qui possèdent des filiales partout dans le monde, CabinetManager n’entend pas se limiter au Benelux. ‘Dès à présent, nous sommes déjà actifs dans le monde entier avec Lightstream’, prétend Caufrier. Nous suivons simplement nos clients. C’est aussi ce qui nous a permis de croître par nous-mêmes, exception faite d’un subside de VLAIO d’un montant de 50.000 euros. Nous commençons cependant à envisager progressivement du capital supplémentaire et à cette fin, nous menons déjà des entretiens poussés avec des investisseurs. Ces plans financiers se concrétiseront sans aucun doute dans le courant de l’année prochaine.’