Starter de la semaine: BuildWind modélise les mouvements de l’air autour des hauts édifices

Quiconque s’est déjà rendu dans une grande ville, le sait parfaitement: le vent y fait des siennes autour des hauts bâtiments. Il s’agit donc là d’un élément dont les architectes et les ingénieurs doivent absolument tenir compte.

Il s’agit d’un concept dans lequel Alessandro Gambale a vu des opportunités. Avec sa jeune pousse BuildWind, il fournit des simulations fiables en matière de déplacement et de qualité de l’air. ‘Il est généralement question de projets assez volumineux, pour lesquels nous prenons en compte tout un quartier, voire une ville’, précise-t-il. ‘Et c’est souvent nécessaire dans le cas de la construction d’un haut bâtiment, si on veut être sûr qu’il n’y aura pas d’effets négatifs. A des fins d’examen, nous fournissons des études dans le domaine du vent: des simulations par ordinateur qui vérifient l’impact de la construction.’

Ensuite, BuildWind se penche également sur la qualité de l’air. ‘Si vous voulez savoir comment la pollution se répand dans votre ville et comment la qualité de l’air peut être améliorée, nous pouvons aussi créer des simulations. Il existe certes des cartes de la pollution à Londres, à Bruxelles ou à Anvers, mais croyez-moi, on y trouve pas mal d’approximations. Il n’existe en effet guère de données en la matière. En général, les informations proviennent d’une poignée de stations de mesurage, et voilà tout. Nous, nous travaillons avec un modèle qui effectue également des extrapolations à partir des conditions météorologiques. Nous effectuons des simulations par ordinateur à haute résolution du vent tourbillonnant entre les bâtiments dans tout un quartier et sommes ainsi à même de faire des prévisions plus précises de la façon dont la pollution y stagne ou non. Comme nous opérons par voie numérique, nous pouvons en outre tester aisément l’impact de différentes mesures en vue de réduire cette pollution. Que se passe-t-il par exemple, si nous arrêtons le trafic dans une rue déterminée, ne serait-ce que pendant quelques heures? Et si un quartier bascule du chauffage au gaz vers des pompes à chaleur? Nous sommes capables d’en calculer l’impact avant la mise en œuvre. Et nous pouvons déterminer également la qualité de l’air dans les bâtiments et systèmes de ventilation.’

BuildWind est déjà active dans différents pays, où elle travaille surtout pour des architectes ou des planificateurs en urbanisme. ‘Comme des études liées au vent sont obligatoires en Belgique et aux Pays-Bas pour les grands bâtiments, un marché facile d’accès s’ouvre pour nous, car il n’y a guère de concurrence en la matière. S’il est question de la qualité de l’air, il en va autrement. Nombre de fabricants ou d’ingénieurs n’en comprennent pas vraiment l’intérêt. D’autres bien, heureusement. Ces derniers sont du reste fiers de pouvoir dire que l’effectivité de leurs projets a été démontrée.’

‘A Bruxelles, nous collaborons étroitement avec la commune d’Ixelles’, ajoute Gambale. ‘De plus, une grande partie de notre travail est liée à la recherche et au développement, par exemple à l’échelle européenne ou belge, où nous mettons au point des modèles dans le cadre d’un groupe d’entreprises. C’est ce qu’on appelle la recherche appliquée, car à nos yeux, il est essentiel que nous développions des applications pratiques.’

Développement de produits

Prochaine étape: BuildWind va développer aussi des produits, qu’il s’agisse d’outils ou de services. ‘Le premier d’entre eux est un logiciel de simulation pour la prévention et la prévision d’infections dans l’air’, insiste Gambale. ‘Nous l’avons développé en collaboration avec Innoviris lors de la pandémie du COVID, quand nous avons utilisé nos modèles informatiques pour savoir comment des agents infectieux transportés par air se répandent dans un espace clos. Cela peut par exemple s’avérer intéressant pour les salles d’opération, dont nous développons alors des jumeaux numériques pour effectuer des simulations. Et nous sommes ainsi encore en train d’élaborer des projets, souvent en collaboration avec d’autres entreprises qui développent des systèmes de ventilation par exemple. Il est question ici de quelque chose qui vous donne un meilleur contrôle sur votre système ou qui améliore le design, ou un mélange des deux.’

L’objectif est de continuer d’innover, selon Gambale. Il n’est par conséquent pas intéressé à lancer ces produits lui-même sur le marché. ‘Nous préférons à terme les vendre à d’autres, qui pourront le faire. Moi-même, je veux continuer à faire de la consultance et ainsi à mettre au point des produits innovants. Pour moi en effet, c’est cela le défi à relever. Considérons-le comme une sorte de modèle spin-off par lequel j’invente quelque chose pour chercher ensuite des investisseurs que cela intéresse. Je ne suis pas en quête de capital pour mon entreprise. Mon produit, ils peuvent l’investir dans un nouveau projet, voire dans nouvelle entreprise. Une fois qu’un prototype a démontré son efficacité, il peut être cédé à d’autres.’