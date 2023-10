Starter de la semaine: Ballistix.digital crée des logiciels sur mesure pour les entreprises en croissance

Une entreprise qui croît (trop) rapidement, a tendance à se disperser et à s’égarer dans des méthodes organisationnelles dépassées. C’est avec des solutions logicielles sur mesure que la jeune pousse gantoise Ballistix.digital leur vient en aide.

‘Les organisations qui grandissent à un rythme accéléré, se retrouvent vite sous pression’, déclare Nikolas Taillieu, fondateur de Ballistix.digital. ‘Et les processus existants croissent organiquement de la même façon, mais pas formellement, et la connaissance se disperse. Elle se retrouve parfois dans la tête des collaborateurs, parfois dans des tableurs sophistiqués, mais tout aussi bien dans des applications non reliées entre elles. Cela entraîne une perte de temps et un potentiel délaissé. Et souvent, on se heurte ainsi aux limites de la croissance.’

Sauveur

Ballistix.digital se présente comme un sauveur. ‘Nous concevons des solutions logicielles qui aident pour le planning, les rapports et les calculs’, affirme Taillieu. ‘Nous y parvenons en créant de tout nouveaux logiciels sur mesure, en interconnectant des applications existantes ou en combinant les deux. Comme nous fonctionnons de manière totalement indépendante – nous ne sommes pas liés à Microsoft, Google ou à un autre acteur -, nous pouvons toujours prendre le problème du client comme point de départ et inventer une solution qui lui convient spécifiquement.’ Aujourd’hui, la startup peut s’appuyer sur un certain nombre de modules logiciels prêts à l’emploi, qui répondent à des besoins récurrents.’

En convenant dès le départ d’un prix fixe pour le travail demandé, Ballistix.digital offre au client une certitude quant au coût. ‘De plus, nous devenons aussi le détenteur de la propriété intellectuelle du software’, ajoute Taillieu. ‘Certains de nos clients ont ainsi commercialisé plusieurs de nos solutions.’

Une approche plus claire

Taillieu a fondé Ballistix.digital en 2018: ‘Initialement, nous étions une entreprise orientée produit, soutenue par le programme Imec.istart, mais chemin faisant, nous avons opté pour le sur mesure. Au début de cette année, nous avons décidé de nous focaliser explicitement sur des solutions de planning, de rapports et de calculs, afin que notre approche soit plus claire pour les clients.’

Les quelque trente clients que la jeune pousse dessert entre-temps, couvrent un large éventail de PME, start-ups et scale-ups, disséminées dans de nombreux secteurs. C’est ainsi que Ballistix.digital a développé récemment encore une plate-forme de planning pour les professeurs du Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Cela a du reste valu à l’entreprise deux FeWeb Awards.

Cent pour cent belge

‘Nous occupons aujourd’hui six personnes’, explique Taillieu, ‘Et l’objectif n’est pas d’étoffer ce nombre seulement pour nous étendre. Nous voulons en effet continuer d’offrir le même service à nos clients. Voilà pourquoi nous trouvons important que notre équipe soit belge à cent pour cent.’

L’entreprise ne confie rien à des sous-traitants et ne fait pas appel non plus à l’externalisation. ‘Il est évident que nous voulons croître, mais d’une manière organique. Nous souhaitons également être actifs en Allemagne et dans le nord de la France, mais dans un premier temps, nous souhaitons grandir sur le marché belge.’

Et cela se fera entièrement par nous-mêmes, selon le fondateur: ‘Comme nous l’avons toujours fait, et nous voulons poursuivre sur cet élan. Nous n’avons actuellement pas besoin de capital supplémentaire.’