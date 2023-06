Starter de la semaine: 24Flow peaufine les processus de production de l’industrie manufacturière

Il y a la production de masse, mais il y a aussi le sur-mesure. Une chaise qui peut être fabriquée dans vingt teintes et avec quatre assises différentes, génère déjà pas mal de difficultés dans le processus de production. Avec sa plate-forme dans le nuage, la jeune pousse gantoise 24Flow entend visualiser le processus et le rendre plus efficient.

A quel problème 24Flow veut-elle s’attaquer? A l’ensemble du processus de production de l’industrie manufacturière, selon deux des trois co-fondateurs de l’entreprise, Stijn Wijndaele et Erik Dierinck. Et plus spécialement la famille de produits qu’une entreprise pourrait un jour avoir dans sa gamme. ‘Un meuble qui peut se décliner en vingt variations de couleur et avec une quinzaine de pieds différents, cela réclame à chaque fois un nouveau processus’, déclarent-ils. ‘Et élaborer dans ce cas un planning n’est pas évident du tout.’

La solution proposée par la start-up? ‘Numériser le processus de production’, apprend-on. ‘Avec une plate-forme cloud qui se connecte aux processus ERP et qui peut donc, à partir de la commande, ‘rétro-planifier’ le processus de production à partir de la date de livraison envisagée.’ Parallèlement, 24Flow élabore un passeport du produit, indiquant quel opérateur réalise ce dernier et avec quels matériaux. Le cette façon, le processus de production est finalement visualisé en profondeur.

‘Convaincre appli par appli’

‘La différence par rapport aux Manufacturing Execution Systems (MES) traditionnels, c’est que nous intégrons l’opérateur dans notre outil’, ajoute Wijndaele. ‘Voilà qui rend l’ensemble du processus nettement plus efficient. Et grâce à la visualisation, la direction ou le client conserve à tout moment une vision de l’état et du timing de la commande.’

Développé sous la forme d’une suite de différentes applis modulaires (disponibles dans le magasin AppExchange), 24Flow a déjà attiré plus de quarante clients dans le monde, qui travaillent avec un ou plusieurs modules. ‘En réalité, nous tentons de convaincre les clients appli par appli d’adopter la suite complète’, explique Dierinck. ‘Ce faisant, l’adoption sur le lieu de travail et au sein de la direction s’effectue progressivement.’

‘La suite complète pilote entre-temps déjà au Benelux huit configurations de production complètes’, poursuit Wijndaele. ‘Il s’agit là d’un choix conscient en vue de nous limiter provisoirement aux assez grands projets, afin de garder la main sur l’évolutivité. Il y a déjà de l’intérêt de la part des Etats-Unis, mais nous nous contentons pour l’instant de nous focaliser sur l’Union européenne.’ Et c’est ici que 24Flow entend devenir le numéro un du marché dès que possible. ‘En fin de compte c’est dans ces contrées, en raison des coûts élevés du travail qu’il est possible d’atteindre le plus de maximalisation au niveau de la production’, affirme Wijndaele.

Rester à l’écoute

‘Actuellement, nous optons nous-mêmes encore beaucoup pour la vente directe, mais nous souhaitons collaborer de plus en plus avec des partenaires prenant à leur compte l’implémentation’, prétend Dierinck. ‘Avec Delaware, nous avons ainsi déjà élaboré une bonne relation, alors que plusieurs accords sont en préparation. Nous voulons en arriver à un système où quatre-vingts pour cent de notre chiffre d’affaires sera réalisé grâce à ce type de partenariat et où nous garderons vingt pour cent entre nos mains, pour rester à l’écoute du client. Avec trois versions par an, c’est plus que nécessaire.’

Wijndaele, Dierinck et le troisième co-fondateur Piet Vandaele ont développé 24Flow avec des moyens propres et l’aide d’un ‘croyant de la première heure’ qui avait promis un prêt convertible. ‘Au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2024, nous voudrions quand même lever trois à quatre millions d’euros de capital à risque’, précise le trio. ‘Nous en aurons besoin pour évoluer sur le plan organisationnel. Le produit est parfaitement évolutif. Il ne nous manque encore que le personnel ad hoc pour aller plus avant. Nous comptons l’attirer de cette manière.’