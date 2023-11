SkyGrids lève un demi-million d’euros pour recharger les drones au moyen d’un laser

La jeune pousse luxembourgeoise SkyGrids recueille 510.000 euros. Elle entend ainsi poursuivre le développement de sa technologie en vue de recharger des drones durant leur vol.

Avec cet argent frais, SkyGrid souhaite d’une part développer plus avant la technologie de recharge pour en faire un produit commercial, et d’autre part étoffer son équipe. L’argent provient de Thierry Theys et de Jan Sleurs, Karlien De Turck et Dirk Dhooge, trois business angels de BAN Flanders.

La technologie développée par l’entreprise consiste en un réseau aérien d’énergie sans fil en vue de recharger les drones pendant qu’ils volent, afin d’améliorer sensiblement leur autonomie.

Concrètement, SkyGrids utilise un laser qui suit le drone durant son vol. Un récepteur photovoltaïque a pour mission de capter ce laser, afin d’en tirer de l’énergie. L’ambition est d’y arriver jusqu’à une distance de dix kilomètres.