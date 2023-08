L’OTAN lève 1 milliard d’euros pour investir dans de jeunes pousses technologiques

L’OTAN a levé plus d’1 milliard d’euros auprès de 23 pays membres pour créer un fonds d’innovation. Ce dernier effectuera des investissements dans des start-ups technologiques (disruptives) se focalisant sur des applications militaires ou de défense.

23 pays membres de l’OTAN – dont la Belgique – sont prêts à effectuer ultérieurement cette année encore les premiers investissements à partir du ‘NATO Innovation Fund’. Ce fonds dispose de plus d’un milliard d’euros et est ouvert à des investissements dans des ‘deep tech start-ups’, à savoir des jeunes pousses qui développent des solutions technologiques sophistiquées. Il s’agit principalement d’entreprises concentrées sur des problèmes cruciaux de défense et de sécurité. Le fonds pourra directement investir dans des start-ups situées de chacun des 23 pays participants, mais aussi indirectement dans des ‘fonds deep tech à impact transatlantique’, afin de garantir ainsi ‘un avenir durable au milliard de citoyens que compte l’OTAN’.

Les 23 pays participants notent aussi l’intérêt exprimé par la Suède en vue de se joindre au ‘NATO Innovation Fund’. La participation de la Suède débutera au moment précis où le pays fera effectivement son entrée dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, après quoi le montant total du fonds dépassera le milliard d’euros.