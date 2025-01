Les jeunes pousses accompagnées par imec.istart ont levé plus d’un milliard d’euros supplémentaires

Les start-ups guidées par imec.istart, le programme d’accélération du centre de recherche imec, ont déjà levé conjointement plus d’un milliard d’euros de financement de suivi. Depuis la création d’imec.istart en 2011, près de 350 start-ups ont été soutenues.

En plus du capital de départ, le programme offre aux aspirants entrepreneurs technologiques prometteurs l’accès à un réseau de capital-risqueurs et de partenaires stratégiques, tant en Belgique qu’en Europe. Imec.istart aide les start-ups à affiner leur business plan et à engager des discussions avec les investisseurs.

Solide effet multiplicateur

‘Le cap du milliard d’euros montre que les financiers nationaux et étrangers croient dans les start-ups que nous soutenons’, déclare Sven De Cleyn, directeur du programme imec.istart. ‘Obtenir du financement supplémentaire, en plus de la contribution que nous fournissons à partir d’imec.istart même, n’est évidemment pas un objectif en soi. Pour les jeunes entreprises technologiques, préfinancer la recherche et le développement, ainsi que les premières étapes de mise sur le marché de leurs produits, est souvent une nécessité. Cette étape importante est donc avant tout le signe avant-coureur d’un effet multiplicateur particulièrement intense, qui pourra se traduire par une forte croissance des entreprises de notre portefeuille dans les années à venir.’

Depuis sa création, imec.istart a accompagné près de 350 jeunes pousses. Cela a permis de créer plus de 2.800 emplois, d’enregistrer plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et de réussir 63 exits par le biais d’acquisitions ou de rachats par la direction. 190 entreprises ont fait leur entrée sur les marchés internationaux. Plus de neuf entreprises imec.istart sur dix ont leur siège en Flandre.