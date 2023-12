LegalFly lève plus de deux millions d’euros

La start-up ‘legaltech’ belge LegalFly a levé plus de deux millions d’euros auprès de la société suisse Redalpine et de l’un des directeurs de Google DeepMind.

La phase d’investissement a été dirigée par la société suisse de capital-risque Redalpine, mais avec un investissement supplémentaire de Mehdi Ghissassi, Director of Product chez Google DeepMind. Il convient de souligner que LegalFly s’internationalise avec le soutien et la confiance du secteur de l’IA.

Car LegalFly est essentiellement un copilote alimenté par l’IA et adapté aux équipes juridiques. L’objectif est d’appliquer la technologie de l’IA sur les données juridiques. Et cela ne va bien sûr pas de soi en termes de confidentialité et de mise en conformité. L’une des caractéristiques les plus singulières de LegalFly est l’anonymisation stricte de tous les documents juridiques, qui doit garantir la sécurité des données sur l’infrastructure du client.

LegalFly se considère non seulement comme un outil, mais aussi comme un véritable ‘game changer’ (modificateur des règles) pour les cabinets d’avocats qui cherchent à améliorer leur efficacité juridique dans des domaines tels que l’évaluation de contrats et l’élaboration de documents. ‘Notre objectif est de dynamiser les équipes juridiques des cabinets d’avocats et des juristes d’entreprise en améliorant chaque aspect de leur parcours professionnel, grâce à notre Copilot alimenté par l’IA’, déclare le CEO Ruben Miessen. ‘Notre état d’esprit axé sur le produit, affiné par nos expériences chez Tinder et Match Group, nous pousse à créer des solutions qui répondent exactement aux besoins de l’utilisateur.’ LegalFly n’a été fondée que cette année par quatre vétérans technologiques Tinder en Belgique.

Tenter de répondre à la demande

Depuis le lancement de la version bêta en juin, LegalFly a déjà séduit des dizaines de cabinets d’avocats et d’entreprises au Royaume-Uni, en France et au Benelux. L’investissement intervient à un moment crucial, à présent que l’entreprise accélère sa croissance pour tenter de répondre à la demande. Dans un communiqué de presse, LegalFly parle d’une liste d’attente étoffée de plus de 100 cabinets d’avocats et entreprises.