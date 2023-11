L’ancien CFO de Google rejoint une start-up de sécurité gantoise

Aikido Security annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros. Parmi les investisseurs figurent quelques grands noms qui croient en la plate-forme de sécurité.

Aikido Security se concentre sur la sécurité des applications et, contrairement à d’autres, promet moins de faux positifs et ne propose pas une profusion d’outils ayant chacun un but spécifique. L’entreprise a été fondée par Willem Delbare (ancien co-fondateur de Teamleader), Roeland Delrue (ex-Showpad) et Felix Garriau (ex-Nexxworks).

La plate-forme d’Aikido a déjà été installée des milliers de fois. ‘Les entreprises SaaS qui créent leurs plates-formes, ‘sécurisent’ souvent leurs nouveaux logiciels en installant divers outils. Cela peut engendrer pas mal de désagrément pour les développeurs et générer de nombreux faux positifs, auxquels il faut prêter attention, sans constituer pour autant une menace. Mais le fait est que cela entraîne beaucoup de travail pour l’équipe chargée de la sécurité’, explique le CEO et CTO Willem Delbare.

Les fondateurs de Aikido Security. © Aikido Security

Au début de cette année déjà, Aikido Security avait annoncé avoir levé deux millions d’euros. Désormais, la solution SaaS ajoute de grands noms internationaux au nombre de ses investisseurs. Notion Capital et Connect Ventures dirigent les phases d’investissement. L’angel investor Christina Cacioppo (CEO de la firme de sécurité et de mise en conformité Vanta) y participe également.

Le Precede Fund d’Inovia Capital investit aussi dans Aikido Security. Il s’agit là du fonds d’investissement de Raif Jacobs et Patrick Pichette. Jacobs a été responsable EMEA chez Google pendant de nombreuses années et également CFO chez Deliveroo. De son côté, Pichette a été CFO chez Google sept années durant, de 2008 à 2015. Il a également été directeur et membre du conseil d’administration de Twitter pendant cinq ans, jusqu’après le rachat par Elon Musk.