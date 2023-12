La startup de paie PayBIX lève 1,75 million d’euros

Après une première phase de capitalisation l’année dernière, PayBIX lève à nouveau des fonds. La jeune pousse souhaite ainsi étendre davantage son logiciel d’administration des salaires dans différents pays.

PayBIX souhaite simplifier l’administration des salaires pour les entreprises opérant dans différents pays. Elle se concentre sur les entreprises de moins de 250 collaborateurs par pays. Mais comme il existe des règles et des systèmes de paie différents, il s’agit souvent d’une question complexe et de longue haleine. Jusqu’à présent, l’accent a été mis principalement sur les entreprises actives en Europe, mais PayBIX souhaite désormais réellement s’internationaliser.

‘L’administration des salaires en Europe est la plus compliquée au monde. Maintenant que notre plate-forme est parvenue à la maîtriser, elle peut se connecter à n’importe quel système de paie local dans le monde!’, déclare le CEO Hans Joris.

Les nouveaux fonds proviennent de trente investisseurs individuels: des investisseurs existants, complétés par douze business angels (non nommément cités). Avec ces ressources supplémentaires, l’entreprise souhaite accroître sa puissance commerciale et développer elle-même plus avant sa plate-forme avec davantage de fonctionnalités.

Aujourd’hui, PayBIX emploie 14 personnes et est utilisée par un millier d’employés. À partir de janvier, l’entreprise espère porter ce nombre à deux mille et vise une forte croissance de son chiffre d’affaires. Aujourd’hui, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 100.000 euros. D’ici la fin de l’année prochaine, ce chiffre devrait passer à 800.000 et atteindre 11 millions d’euros d’ici 2027.