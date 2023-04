La startup belge Whale lève 2,5 millions d’euros

Grâce à cet investissement, la plate-forme de formation Whale entend commercialiser plus avant ses solutions.

La plate-forme de partage du savoir Whale recueille 2,5 millions d’euros supplémentaires auprès des investisseurs existants Volta Ventures et Peak. Whale crée une plate-forme SaaS d’intégration des nouveaux collaborateurs. L’objectif est de lutter contre le chaos qui va souvent de pair avec la croissance d’une entreprise. Surtout chez les plus petites entreprises, la documentation et le savoir sont souvent l’apanage des fondateurs et de quelques employés de la première heure, mais ils peuvent se perdre, lorsque l’entreprise s’étend fortement.

Whale a été créée en 2018 et cible surtout les PME disposant de nombreux travailleurs du savoir. Ces dernières années, la startup a progressé à chaque fois de 280% et est aujourd’hui active tant en Europe qu’aux Etats-Unis. Depuis sa fondation, l’entreprise a déjà levé plus d’un million d’investissement, notamment grâce à VLAIO et aux investisseurs actuels que sont Volta Ventures et Peak Capital. Avec ce capital supplémentaire, Whale entend à présent innover et s’étendre davantage, notamment grâce à l’intégration de l’IA. ‘Avec le présent investissement, nous pourrons étoffer notre équipe et élaborer plus avant la feuille de route de nos produits pour PME et entrepreneurs’, déclare Gary Vanbutsele, CEO et co-fondateur de Whale, dans un communiqué de presse.