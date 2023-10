La jeune pousse gantoise Introw lève 1 million d’euros

Introw, un starter technologique gantois issu du ‘start-up studio’ StarApps, récolte un million d’euros pour son logiciel de vente B2B piloté par l’IA.

Trouver des clients par le biais de partenaires: c’est ce que promet Introw. ‘Le énième e-mail impersonnel aléatoire ou le centième coup de fil d’un commercial que vous ne connaissez pas: c’est dépassé. Avec Introw, nous aidons les entreprises à atteindre leurs clients via leur réseau de partenaires existant. Voilà comment on arrive à point nommé en tant que vendeur’, explique Andreas Geamanu, CEO et cofondateur. Conjointement avec Laurens Lavaert (CTO) et Simon Van Den Hende (AI Engineer), il a lancé Introw sur base des frustrations qu’ils éprouvaient eux-mêmes, lorsqu’ils partageaient manuellement des contacts et se présentaient à des partenaires. Introw est issue de StarApps, le ‘start-up studio’ des entrepreneurs en série Lorenz Bogaert, Toon Coppens, Nicolas Van Eenaeme et Vincent Verlee. Ou, comme on les appelle dans le monde des start-ups: la ‘mafia Netlog’.

‘La combinaison de l’expertise en IA et de l’expérience de la vente B2B’

Andreas Geamanu avait précédemment déjà signalé à Data News qu’une phase de capitalisation indispensable était en cours. Elle est à présent terminée. Le fonds d’amorçage Pitchdrive en est le principal participant, aux côtés de business angels tels que Pieterjan Bouten (Showpad), Ewout Meyns (Hubspot) et Dieter De Mesmaeker (DataCamp). Au total, il est question d’un million d’euros. ‘La combinaison de l’expertise technique (IA) et de l’expérience de la vente B2B va bouleverser la façon dont les entreprises collaborent avec leurs partenaires aujourd’hui. Le potentiel est énorme’, affirme Wim Derkinderen pour expliquer pourquoi Pitchdrive croit en Introw.

Introw utilise l’IA pour trouver des contacts professionnels par l’intermédiaire de partenaires, correspondant à leur profil de client idéal. Voilà qui devrait non seulement générer de nouvelles transactions, mais aussi accélérer la reconduction d’accords précédents. Le logiciel peut être intégré dans les outils de vente existants. ‘C’est un point très important pour nous, car nous ne voulons pas réintroduire un outil logiciel séparé chez les clients, mais plutôt améliorer leurs outils existants avec notre solution’, avait déclaré Geamanu à Data News il y a quelques mois encore.