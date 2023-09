La jeune pousse d’automatisation belge Hyperfox lève 680.000 euros  

Hyperfox, une start-up spécialisée en hyper-automatisation des flux numériques, recueille 680.000 euros lors d’une phase d’investissement. L’entreprise entend ainsi développer plus avant sa plate-forme.

Hyperfox pratique l’hyper-automatisation, notamment en ce qui concerne la commande de produits B2B. L’objectif est de rendre les boutiques web commerciales largement superflues, selon le CEO et cofondateur Tom Devos dans un communiqué de presse: ‘Les producteurs, les distributeurs et les grossistes travaillent avec des clients professionnels, chacun d’entre eux ayant un contrat spécifique vis-à-vis de la gamme de produits et de la politique de prix. Pour traduire cela en une plate-forme de commande numérique par-dessus le système ERP existant, des centaines de milliers d’euros peuvent rapidement être dépensés en personnalisation. C’est ainsi que nous avons eu l’idée d’Hyperfox.’

Sa start-up, fondée par Devos conjointement avec l’entrepreneur en série Bert Baeck (entre autres de Trendminer), ajoute au logiciel ERP une couche qui permet d’automatiser les processus entre une entreprise et ses clients B2B via l’intelligence artificielle et des chatbots entre autres choses. ‘De cette façon, nous rendons l’ensemble du processus de commande beaucoup plus simple et plus correct. Les commandes manuelles par téléphone ou par mail deviennent donc superflues’, ajoute Devos.

La jeune pousse limbourgeoise souhaite désormais étoffer davantage cette plate-forme et reçoit dans ce but des fonds de la société d’investissement limbourgeoise LRM ainsi que d’investisseurs individuels et de membres de son équipe. L’entreprise dispose d’un bureau au Corda INCubator d’Hasselt.