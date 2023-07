La firme belge TheGreenShot s’empare d’une start-up française

La ‘firme greentech’ belge, qui détermine l’impact carbone des tournages de films, rachète Ooviiz, une jeune pousse spécialisée dans les plannings.

TheGreenShot est une ‘green tech’, à savoir une entreprise désireuse notamment de limiter l’empreinte carbone des tournages de films. Elle contrôle les budgets de ces derniers et détermine par la même occasion l’impact carbone de chaque tournage en temps réel. Une journée de tournage générerait en effet en moyenne quelque 3,3 tonnes de CO2, selon TheGreenShot dans un communiqué de presse. Cette entreprise reprend à présent la jeune pousse française Ooviiz, qui aide les producteurs à planifier leurs ressources humaines et matérielles.

Conjointement, les deux firmes devraient assurer une planification intégrée. ‘En plus de gérer en temps réel les dépenses de films et de limiter les empreintes carbone, ce qui s’avère de plus en plus essentiel pour décrocher des financements, nos services incluent désormais aussi la planification et la gestion des équipes de production et de l’équipement. Ooviiz nous donnera accès à d’importants acteurs dans le secteur, étant donné que ses clients sont des firmes de médias telles que France Télévisions et M6, des entreprises de production audiovisuelle comme Emotion et Blive, ainsi que des organisateurs d’événements, dont Le Château de Versailles Spectacles’, déclare Véronique Pevtschin, CEO de TheGreenShot.

TheGreenShot existe depuis deux ans et occupe 22 personnes, dont 7 en France. Après le rachat, Nathalie Idiart, fondatrice et CEO d’Ooviiz, deviendra directrice commerciale chez TheGreenShot.