IxorDocs simplifie le traitement des documents

Factures par-ci, fiches de salaire par-là: alors que la réglementation européenne accélère la numérisation de la facturation, il faut que les choses soient différentes de ce qu’elles sont sur papier. La jeune pousse malinoise Ixor vous facilite la tâche avec IxorDocs.

Commençons par l’obligation européenne, qui existe depuis le printemps 2020 pour ceux qui facturent aux pouvoirs publics au-delà d’un certain montant. Dans les années à venir, Il y aura un serrage de vis sur ce plan. C’est ainsi que le ministre des Finances Van Peteghem a récemment conclu un accord sur l’introduction obligatoire de la facturation numérique entre entreprises à partir du 1er janvier 2026. Chaque entreprise qui facturera à une autre firme, devra alors le faire conformément à certaines normes électroniques.

Un outil automatisant également le traitement des documents sera évidemment alors le bienvenu pour les entreprises. ‘Dans tous les cas, il sera plus pratique pour une entreprise de traiter automatiquement tous les documents entrants’, déclare Roel Verbeeck, CEO d’Ixor. ‘C’est pourquoi nous avons développé il y a environ cinq ans IxorDocx, qui non seulement reconnaît les documents selon la catégorie correcte, mais peut également être intégré dans le flux de processus d’une entreprise.’

API

Concrètement, IxorDocs se compose d’un certain nombre de composants qui peuvent être traités en tant qu’OEM dans d’autres logiciels via API. ‘Pour commencer, nous disposons d’un moteur de reconnaissance IA capable d’identifier les documents téléchargés tels que les factures, les fiches de salaire, les permis de conduire, etc.’, affirme Verbeeck. ‘Il existe également un moteur OCR (ROC) capable de reconnaître les caractères d’une image numérisée sous forme de texte. Si vous le connectez à notre portail fournisseurs, où ces derniers téléchargent leurs factures, vous pouvez facilement les inclure dans vos processus commerciaux.’

Pour son flux de facturation numérique, IxorDocs recourt à la norme européenne PEPPOL, qui donne aux utilisateurs accès à un réseau sécurisé pour le transfert et qui lit le résultat final sous la forme d’un fichier XML. ‘Pour les PME et les petits indépendants qui sont invités à transmettre leur facture dans ce format, nous avons développé mieuxconnecté.be, où ils peuvent y parvenir sans problème.’

Pour ce dernier composant, l’utilisateur paie 1 euro par facture, soit 40 cents en cas d’utilisation répétée. ‘Considérez cela comme le prix approximatif d’un timbre-poste’, explique Verbeeck. ‘Pour l’utilisation de nos composants API, nous facturons des frais de licence selon un modèle SaaS et un mini-prix par transaction.’

Moyens propres

Ixordocs a été développé par le développeur de logiciels Ixor, actif sur le marché depuis vingt ans déjà. ‘Nous avons déjà développé le produit par nos propres moyens’, précise le CEO. ‘Nous l’avons amélioré client après client jusqu’à présent, où nous disposons du troisième plus grand terminal de factures en Belgique. Aujourd’hui, ce sont cinquante millions de documents qui sont traités chaque année, via notre plate-forme, par des clients en vue comme Belfius, les organismes de sécurité sociale Acerta et Securex, mais aussi des multinationales comme ArcelorMittal et Umicore. Des solutions logicielles telles que Clearfacts ou OkiOki ont intégré nos composants dans leurs propres outils.’

Ixor se tourne désormais progressivement vers l’étranger avec IxorDocs. ‘Notre outil accepte d’ores et déjà différentes langues, car chaque entreprise travaille à un moment donné avec un partenaire étranger. Nous étudions donc maintenant comment nous pouvons également pénétrer les marchés français, allemand ou néerlandais’, conclut Verbeeck.