Imec.istart, meilleur accélérateur de start-ups au monde, s’installe à Liège

L’incubateur belge imec.istart, le programme d’accélération d’entreprises de l’Imec, récemment élu meilleur accélérateur de start-ups au monde, ouvre sa première antenne wallonne à La Grand Poste à Liège, a annoncé son directeur de programme lors d’une conférence de presse mardi.

Le programme offre aux jeunes entreprises un soutien de 12 à 18 mois pour les aider à se développer. “D’abord, nous faisons un petit investissement qui débute à 50.000 euros, mais qui peut s’étendre à maximum 250.000 euros. Deuxièmement, et c’est encore plus important, nous offrons un programme de coaching et un soutien adapté pour les aider à avoir les bases pour se développer. Enfin, nous aidons les créateurs de start-ups à être en contact avec d’autres investisseurs, partenaires d’entreprises, clients, mais aussi avec les fondateurs d’autres start-ups avec lesquels ils peuvent apprendre beaucoup,” a détaillé à l’agence Belga Sven De Cleyn, directeur du programme imec.start.

Pour espérer être aidées, les jeunes entreprises doivent respecter plusieurs critères. “Nous cherchons des start-ups qui ont un angle technologique et qui apportent aussi de nouvelles innovations sur le marché. Le niveau d’ambition est aussi important. La région est petite et la Belgique aussi, donc le marché est trop petit, nous voulons des entrepreneurs qui pensent à l’extérieur des frontières et qui veulent se développer à l’international. Enfin, nous cherchons aussi une équipe avec des cofondateurs complémentaires qui ont des bonnes compétences, un bon état d’esprit, et qui veulent être aidés et coachés pour développer leur start-up et leurs compétences,” précise Sven De Cleyn.

L’installation est soutenue par la société liégeoise Noshaq, un fonds d’investissement et un développeur de projets avec un portefeuille de 474 entreprises et un capital social de 700 millions d’euros. “On a soumis à Imec l’idée de créer une implantation de l’incubation, de l’accompagnement de start-ups ici à Liège, ce qu’il n’y avait pas encore en Belgique francophone. Qui d’autre qu’Imec comme partenaire qui vient d’être élu meilleur incubateur technologique au monde sur 1.900 incubateurs il y a 15 jours. C’est une équipe de très haut niveau,” admet Gaëtan Servais, CEO de Noshaq.

“Notre rôle sera d’apporter des projets qui seront candidats à l’accompagnement. Puis, c’est Imec qui sélectionne les projets qui seront accompagnés. En aval, notre deuxième rôle est de co-financer leur start-up pour les aider à grandir,” ajoute Gaëtan Servais.

Le premier appel à candidatures a été lancé. Il se terminera le 1er juin. Trois appels sont prévus par an.