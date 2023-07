Dewi Van De Vyver prend les rênes d’EFFEX, une émanation de la KU Leuven

La spin-off EFFEX de la KU Leuven, qui édite un logiciel permettant aux entreprises innovantes d’améliorer leurs produits ou processus, a récemment levé 1,6 million d’euros de capital d’amorçage. Avec Dewi Van De Vyver, qui s’est lancée dans cette nouvelle aventure après la vente de sa startup Flow Pilots, la toute jeune entreprise acquiert une cheffe expérimentée.

Les entreprises, qui veulent innover plus rapidement, doivent aussi améliorer leurs produits et processus de manière accélérée et traiter ensuite tout aussi vite les données qui en résultent pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il existe une discipline scientifique qui se charge d’optimaliser ce type de processus expérimental: Design of Experiments (DoE). En exposant la relation entre un grand nombre de paramètres dans un modèle statistique, il est possible de vérifier nettement plus rapidement quelle configuration donne les meilleurs résultats.

Nouvelle méthode, nouveau logiciel

A l’université catholique de Louvain (KU Leuven), le groupe de chercheurs MeBios (Mechatronics, Biostatistics and Sensors) du Département Biosystèmes est en charge de la recherche scientifique sur l’optimalisation de ce processus expérimental. Le chercheur postdoctorant José Núñez Ares a dans ce but mis au point une nouvelle approche unique de DoE, qui permet d’examiner l’influence d’un grand nombre de paramètres les uns sur les autres, tout en réduisant le nombre de tests. C’est cette nouvelle méthodologie qu’EFFEX (l’acronyme de ‘Efficient Experimentation’) est à présent en train de fondre dans un logiciel convivial, à savoir une plate-forme collaborative basée sur le nuage avec laquelle le département R&D d’entreprises peut mettre en œuvre et exécuter des expériences, avant d’analyser, visualiser et communiquer les données qui en découlent.

Retour rapide

L’investisseur en capital-risque Volta Ventures, le Flanders Future Techfund et le fonds d’amorçage Gemma Frisius Fonds de la KU Leuven se sont intéressés à ce type de solution bout-à-bout de rationalisation d’expériences et ont levé conjointement 1,6 million d’euros en capital d’amorçage pour EFFEX. C’est via le programme Start It@KBC que Núñez Ares et le professeur Peter Goos sont entrés en contact avec Dewi Van De Vyver, élue en 2020 ICT Woman of the Year par Data News, lorsqu’elle dirigeait encore sa propre start-up Flow Pilots. En septembre de l’année dernière, elle revendit son entreprise, qui mit en œuvre des trajets d’innovation numérique pour Axa, Agfa, Belfius et Sodexo notamment, à la firme d’info-tech ACA Group établie à Hasselt, pour ensuite réduire quelque peu ses activités.

Lisez aussi: Dewi Van De Vyver et Julie Scherpenseel sont les ICT Woman et Young ICT Lady 2020

Mais pas pour très longtemps donc. Son agenda de CEO d’EFFEX prévoit ces deux prochaines années de superviser le développement du software et de rechercher des clients sur deux marchés primaires: le secteur pharmaceutique et la chimie. Il s’agit là de deux secteurs dans lesquels DoE est depuis assez longtemps déjà une méthode confirmée en vue d’optimaliser produits et processus. Mais les secteurs alimentaire, biotechnologique et manufacturier sont aussi progressivement pris en considération.