Simon Paris est le nouveau CEO d’Unit4

Après avoir été six ans durant à la tête du spécialiste du cloud Unit4, Mike Ettling passe le flambeau. Simon Paris sera le nouveau CEO de l’entreprise.

Ettling a dirigé Unit4 pendant six ans, la guidant dans sa transition vers une entreprise SaaS, spécialisée dans les logiciels d’enterprise resource planning (ERP) basés sur le cloud. De son côté, Paris possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie technologique, ayant occupé des postes de direction chez Infor et SAP, entre autres. Auparavant, il fut CEO de Finastra, un fournisseur mondial de services financiers et de logiciels.

‘Au cours des dernières années, nous avons fait d’Unit4 un leader mondial en solutions ERP SaaS pour fournisseurs de services. Simon a toutes les qualités nécessaires pour capitaliser sur ce succès et œuvrer à la réalisation de notre objectif ambitieux d’atteindre le chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros’, déclare Ettling.