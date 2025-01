Silta passe entre les mains de Conscia

Le spécialiste des réseaux Silta a été racheté par la firme néerlandaise Consia. Il continuera directement d’opérer sous l’appellation Conscia Belgium.

Silta est un acteur de taille moyenne en Belgique, spécialisé dans l’infrastructure réseau sophistiquée, la technologie cloud et les services et produits de sécurité gérés. L’entreprise a été fondée à Anvers en 1976 sous le nom de Ferranti Computer Systems et est devenue un partenaire de Cisco, Microsoft, Dell EMC et Veeam, entre autres.

Ce rachat signifie que la gamme de services et de produits de Silta s’intègre bien à celle de Conscia, qui souhaitait s’étendre à la Belgique depuis un certain temps déjà, comme l’explique Marcel Cappetti, directeur général de Conscia Nederland. ‘Nous sommes depuis longtemps à la recherche du partenaire ad hoc, qui soit non seulement complémentaire de nos services, mais qui puisse également répondre de manière flexible aux besoins changeants du marché. Nous avons trouvé cette correspondance dans Silta.’

Silta continuera d’opérer sous l’appellation Conscia Belgium. Tous les employés seront conservés et collaboreront avec leurs collègues néerlandais dans le cadre d’un échange de connaissances et du support des clients. Les directeurs actuels de Silta, Gunter Van de Cauter et Ronnie Dibbaut, resteront à leur poste. Ils feront tous deux partie de l’équipe directoriale de la nouvelle organisation de Conscia au Benelux.