Telloport lève 1,25 million d’euros de capital frais

La scale-up de distribution Telloport lève 1,25 million d’euros auprès de la Limburgse Investeringsmaatschappij LRM et de quelques business angels. L’entreprise entend ainsi développer plus avant son réseau de distribution intelligent.

Telloport crée des solutions d’échange sans contact de marchandises pour clients B2B. Le système distriSPOT se compose d’emplacements intelligents comme des conteneurs, utilitaires, bâtiments ou distributeurs automatiques, voire des bornes de recharge pour vélos électriques. En les reliant au réseau et en les équipant de son logiciel, Telloport entend pouvoir utiliser ces emplacements comme des points de logistique. Les entreprises devraient ainsi pouvoir plus facilement fournir, collecter ou stocker des marchandises et des matériaux.

La scale-up belge a été fondée en 2017 et est située sur le Corda Campus. Avec l’argent recueilli lors de cette phase de capitalisation, son fondateur Hans De Raeve veut accélérer le développement de distriSPOT et engager entre autres des collaborateurs supplémentaires. L’entreprise veut passer de 4 à 9 employés à temps plein. ‘Cette augmentation de capital donne non seulement davantage de confiance, mais assure aussi une accélération de notre processus de croissance’, déclare De Raeve dans un communiqué de presse.