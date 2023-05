Le spécialiste IoT belge Sensolus s’étend aux Etats-Unis

La scale-up gantoise Sensolus, spécialisée dans les solutions de traçage IoT industrielles, va ouvrir sa première filiale américaine à Atlanta. Elle entend lancer son modèle en Amérique du Nord grâce à une équipe locale de collaborateurs et de partenaires.

L’entreprise technologique IoT trace aujourd’hui en Europe plus de 200.000 actifs industriels (de véhicules à de très nombreux appareils) chez plus de 200 clients, dont des géants de l’industrie comme Airbus, Suez, Atlas Copco et TCR. Le solution de traçage de Sensolus est destinée à offrir aux entreprises des informations précieuses sur leur chaîne d’approvisionnement et leurs processus logistiques.

Atlanta Tech Village

L’entreprise a jeté son dévolu sur Atlanta, dans l’état de Géorgie, qui est un important centre américain pour la logistique et l’industrie manufacturière. Sensolus emménagera dans le centre technologique d’Atlanta Tech Village.

‘Nous considérons que le marché américain doit relever les mêmes défis que le marché européen’, déclare Kristoff Van Rattinghe, CEO et co-fondateur de Sensolus. ‘Tout comme nous avons aidé divers grands groupes industriels européens à numériser leurs activités de chaîne d’approvisionnement, nous nous attendons à ce que notre solution ait le même impact dans certaines de ces industries en Amérique du Nord.’

Avec l’essor des réseaux cellulaires à faible consommation aux Etats-Unis, le CEO envisage en outre des opportunités d’utilisation de la technologie de son entreprise à assez grande échelle.