Corporify lève 2,5 millions d’euros en vue d’une croissance internationale

La scale-up ‘legaltech’ gantoise accroît son capital et entend ainsi proposer son logiciel de ‘legal entity management’ dans davantage de pays.

L’entreprise récolte 2.450.000 euros auprès de sa propre direction et d’investisseurs privés non nommément cités. Elle souhaite ainsi engager davantage de collaborateurs en vue de poursuivre sa croissance à l’international.

Corporify existe depuis 2017 et a été fondée par Maarten Poulussen, Olivier Van Borsel et Andy Kellens. L’entreprise se focalise sur le ‘legal entity management’ (gestion des entités juridiques) et le ‘corporate housekeeping’ (entretien ménager d’entreprise).

L’entreprise a été créée en tant qu’alternative numérique aux registres d’actionnariat papier, mais répond à présent aussi à la tendance à l’augmentation des obligations de déclaration dans les grandes firmes. Aujourd’hui, elle est active dans dix pays et possède une centaine de clients, notamment Baloise, SD Worx, Engie et Sioen.