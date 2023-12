‘Samsung postpose la mise en service d’une usine de puces’

Le groupe électronique Samsung a reporté la mise en service d’une nouvelle usine de puces au Texas. Voilà ce que révèle le journal sud-coréen Seoul Economic Daily sur la base des déclarations d’un dirigeant de Samsung lors d’une réunion à San Francisco. La nouvelle représente un frein pour le gouvernement américain du président Joe Biden, qui souhaite augmenter rapidement la production de puces dans le pays.

Samsung n’entamera probablement pas la production de masse sur son site de Taylor, au Texas, avant 2025. Précédemment, il était prévu de démarrer l’usine, dans laquelle 17 milliards de dollars ont été investis, au cours du second semestre de l’année prochaine.

Biden estime important que les Etats-Unis deviennent davantage autosuffisants en matière de production de puces. Cela pourrait éviter que le pays ne connaisse à nouveau une pénurie majeure de puces, comme cela s’est produit en 2021. Cette pénurie avait coûté des centaines de milliards de revenus aux entreprises américaines.

‘Chips Act’

Mais en raison des problèmes liés à l’octroi des permis environnementaux et de la lenteur du processus décisionnel concernant l’aide financière, le président n’a guère enregistré de succès. Plus d’un an après avoir signé le Chips Act, en vertu duquel il promettait 100 milliards de dollars pour de nouvelles usines de semi-conducteurs, son administration n’a accordé qu’une seule subvention, à savoir 35 millions de dollars à la société aérospatiale britannique BAE Systems.

Le retard pris par Samsung est une nouvelle particulièrement amère pour Biden, car l’usine ne sera mise en service qu’après les élections présidentielles américaines de l’année prochaine. En conséquence, il ne pourra pas encore la compter parmi ses réalisations dans la course à la présidence.

Précédemment, le principal rival de Samsung, TSMC de Taiwan, avait également décidé de postposer jusqu’en 2025 la production dans une nouvelle usine érigée en Arizona. Ce report était dû à une pénurie d’ouvriers du bâtiment spécialisés et de techniciens d’installation de machines.