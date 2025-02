Mozilla veut s’étendre

La Mozilla Foundation, l’organisation à l’origine, entre autres, du navigateur Firefox, va adapter et élargir la composition de son management. L’organisation déclare également vouloir diversifier son portefeuille.

Mais dans un premier temps, c’est la direction qui sera élargie. Pour commencer, tous les dirigeants des différents départements seront regroupés au sein d’un nouveau Mozilla Leadership Council. ‘L’objectif sera de mieux coordonner le travail au sein de notre organisation’, écrit Mark Surman, directeur exécutif de la Mozilla Foundation, dans un article de blog.

Les dirigeants actuels de la fondation sans but lucratif Mozilla, de Mozilla Corporation et de Mozilla.ai disposeront chacun d’un pendant. Ce faisant, Surman entend affronter ‘des temps financiers difficiles dans un avenir proche’. Il souhaite également y parvenir en élargissant la gamme de Mozilla. Firefox restera le cœur même de l’organisation, mais Mozilla souhaite également investir dans ‘la publicité respectueuse de la vie privée et dans le développement d’une IA open source’. De nouvelles campagnes de financement sont prévues dans ce but.

La Mozilla Foundation traverse clairement une période difficile. En novembre déjà, le groupe avait dû licencier un tiers de son personnel.