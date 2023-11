Meta poursuivie en justice pour son modèle payant sans publicité

NOYB, l’organisation du militant pour la protection de la vie privée Max Schrems, intente un procès à Meta. Pour elle, le modèle payant sans publicité n’est pas un exemple de libre choix.

Meta a annoncé le mois dernier qu’elle donnait le choix aux utilisateurs européens: soit un Facebook et/ou Instagram gratuit comme c’est le cas actuellement, avec de la publicité. Soit une variante identique payante sans publicité à partir de 9,99 euros. L’entreprise a également précisé qu’elle introduisait cette option sous la pression de la réglementation européenne de laisser le choix aux utilisateurs.

Mais la façon dont Meta agit, n’est pas du goût du groupe de protection de la vie privée NOYB (None Of Your Business) de Max Schrems. L’organisation a précédemment déjà poursuivi en justice des entreprises technologiques américaines, soulignant des failles dans des accords concernant l’échange de données entre les Etats-Unis et l’UE (y compris via le Privacy Shield).

Selon NOYB, la législation européenne stipule que le consentement doit être libre. Dans le même temps, selon le groupe de protection de la vie privée, l’entreprise facture jusqu’à 250 euros par an pour se passer de publicité. L’organisation critique le fait que si quelqu’un exprime un droit fondamental en matière de protection des données, cela coûte de l’argent.

Il nous faut nuancer ici que le montant de 250 euros par an est le modèle le plus cher, pour proposer à la fois Facebook et Instagram sans publicité et ce via l’appli, où un abonnement coûte plus cher que si vous le souscrivez sur PC. En tant que citoyen, vous êtes également libre de ne pas utiliser Facebook et Instagram.

Le procès a été intenté en Autriche, mais sera très probablement transféré à l’autorité irlandaise de protection des données, qui est en effet en charge du respect des règles pour les entreprises qui ont leur siège européen en Irlande, comme c’est le cas de Meta.