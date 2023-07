Les firmes d’analytique Bijster et element61 fusionnent

La firme d’analytique element61 s’empare de Bijster, un fournisseur de solutions de Qlik business analytics.

Element61, une société de consultance faisant partie de Moore Belgium, annonce qu’elle va se voir renforcée par l’arrivée de Bijster. Cette dernière est spécialisée dans des solutions basées sur la plate-forme Qlik, un logiciel suédois d’analytique commerciale. L’entreprise a été fondée en 2016 par Kurt Vandebergh, qui a entre autres mis en œuvre des implémentations d’analytique pour les secrétariats sociaux, agences d’intérim et courtiers en assurances.

Vandebergh et son équipe font désormais partie d’element61, qui acquiert ainsi une solide expertise en matière de Qlik, selon Stijn Vermeulen, managing director d’element61, dans un communiqué de presse: ‘Cela offre à element61 une formidable opportunité de poursuivre l’extension de sa gamme de services Qlik.’ De leur côté, les clients de Bijster pourront désormais aussi bénéficier de davantage de services et de technologies dans les domaines de la science de données et de l’intelligence artificielle notamment.

‘En outre, ce rachat va renforcer encore notre présence dans le Limbourg et ce, tant au niveau des clients que des collaborateurs. L’actuel bâtiment de Bijster sur le Corda Campus deviendra des bureaux régionaux supplémentaires pour element61’, ajoute encore Vermeulen. ‘Et ‘last but certainly not least’, nous accueillons de la sorte un pool de talents expérimentés de spécialistes en Senior Business Intelligence.’