L’avenir d’iRobot, le créateur de Roomba, ne tient plus qu’à un fil

Maintenant que le rachat par Amazon a échoué, l’avenir de l’entreprise d’aspirateurs robots est incertain, selon iRobot même dans un appel à l’adresse des investisseurs.

Vous connaissez iRobot comme le créateur du Roomba, l’un des premiers aspirateurs robots à s’imposer auprès du grand public. En 2022, Amazon annonçait vouloir racheter l’entreprise pour 1,7 milliard de dollars. L’opération avait toutefois été critiquée par des régulateurs aux Etats-Unis et dans l’UE, car Amazon est déjà présente dans le secteur de la robotique et obtiendrait ainsi également des données sur l’intérieur des habitations. L’accord avait été annulé en janvier de l’année dernière.

Depuis lors, iRobot rencontre des difficultés financières. Près de la moitié du personnel a été licencié l’année dernière, et l’entreprise a réduit ses capacités de stockage, entre autres. Lors d’un appel lancé aux investisseurs, la firme signale que la restructuration a certes réduit les coûts de production, mais que l’avenir est encore incertain. Le chiffre d’affaires du fabricant de robots est passé de 891 millions de dollars au cours de l’exercice 2023 à 682 millions de dollars l’année dernière.

Lors de l’appel de cette semaine, la firme annonce quelque huit nouveaux modèles, mais s’ils ne rencontrent pas de franc succès, c’en sera fini d’iRobot dans un an. Il s’agit de modèles qui fonctionnent à base de lidar et dont le prix varie entre 300 et 1.000 dollars