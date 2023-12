La vente du siège de Proximus à Immobel reportée de neuf mois

Proximus et Immobel ont convenu de reporter de neuf mois l’échéance pour conclure leur accord sur le redéveloppement du siège de l’entreprise de télécommunications, a indiqué jeudi cette dernière dans un communiqué.

En mars 2022, Proximus et le promoteur immobilier Immobel ont signé des conventions liantes portant sur la rénovation du siège de l’opérateur télécoms à Bruxelles. Dans le cadre de ces accords, Proximus a acquis des droits et s’est engagée à céder son siège pour un montant d’approximativement 143 millions d’euros en décembre 2023, et à conclure un contrat de relocation portant sur une partie des bâtiments rénovés.

En raison d’inquiétudes soulevées par Immobel concernant la situation macroéconomique actuelle, les deux parties ont convenu, après de nouvelles négociations, de prolonger de neuf mois la période de clôture initialement prévue, a annoncé Proximus jeudi après la clôture des marchés. Durant cette période, Immobel bénéficie du droit exclusif de confirmer la transaction au troisième trimestre de 2024.

Conformément au planning initial, tous les employés de Proximus ayant leur lieu de travail au siège ont été relocalisés dans d’autres bureaux à Bruxelles.

Immobel a accepté d’effectuer un paiement irrévocable de 30 millions d’euros en décembre 2023. Si l’entreprise décide d’exercer l’option d’achat, ce montant sera déduit du prix d’acquisition. Entretemps, Proximus conserve la pleine propriété de son siège.

Les travaux, qui prévoient la création d’un campus numérique, d’espaces de logement, d’espaces publics et de commerces, devaient initialement être achevés fin 2026. Aucune précision quant à ce timing n’a été donnée pour l’instant.