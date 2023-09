La Silicon Valley reste la reine des investissements dans les jeunes pousses

Les rapports sur le déclin de la Silicon Valley sont tout à fait prématurés, selon une analyse récente de l’analyste de marché CBInsights. Plus de trente pour cent de tous les investissements de démarrage aux États-Unis ont encore lieu dans cette petite zone au sud de San Francisco.

Après une série de phases de licenciements majeures dans de grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley et de la Bay Area de San Francisco, de plus en plus de questions émergent quant au rôle futur de ce centre mondial de l’industrie technologique. Mais la mentalité pionnière qui a donné naissance à des entreprises comme Apple, Google, Cisco, Intel et VMWare, il y a un demi-siècle, n’a pas encore disparu, et de l’argent est toujours investi dans des startups prometteuses, comme le suggère le dernier rapport State of Venture de CB Insights. ‘Les histoires sur le déclin de la Silicon Valley en tant que marché à risque sont loin de se vérifier’, a écrit le CEO Anand Sanwal dans le dernier bulletin d’information de la société d’analyse de marché. ‘La Silicon Valley est toujours la reine.’

Plus de mille transactions

Quelqu’un ayant une idée de startup doit donc encore et toujours se tourner vers San Jose, Palo Alto, Sunnyvale, Redwood City, Mountain View ou vers l’une des douze autres enclaves de la Silicon Valley. Selon CB Insights, pas moins de 31 pour cent de tout le capital-risque d’amorçage aux États-Unis a été investi dans ce domaine cette année. Plus d’un millier de transactions ont été conclues depuis le Nouvel An, contre 629 à New York et 269 à Los Angeles, relativement proche. ‘Le nombre de jeunes pousses dans la région ayant fait l’objet d’un financement de démarrage en 2023 dépasse jusqu’à présent de loin tout ce qui se passe dans les autres grandes villes américaines’, a écrit Sanwal.

Les Etats-Unis d’abord

Cette situation est restée inchangée au cours des cinq dernières années: en moyenne, un quart de toutes les transactions en phase de démarrage ont eu lieu dans la Silicon Valley. Cela signifie que la superficie de 4.778 kilomètres carrés reste également la principale base du capital d’amorçage dans les startups du monde entier: les États-Unis, au sein desquels la Silicon Valley reste donc le numéro un dans ce domaine, représentent 52 pour cent de tous les investissements en capital-risque dans le monde.