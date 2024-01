La firme de sécurité Secutec recueille de l’argent auprès d’Indufin

Avec ce capital supplémentaire, l’entreprise Secutec espère poursuivre son développement à l’échelle internationale.

DeLa société d’investissement y fait son entrée en tant qu’’investisseur stratégique’, indique Secutec dans un communiqué de presse. Le montant investi par Indufin n’a pas été divulgué. Les actionnaires actuels Geert Baudewijns (CEO) et Bart De Maeyer conservent ensemble la majorité des actions de Secutec.

La firme de sécurité belge fournit des services de ‘cyber threat intelligence’ et de surveillance des cybermenaces pour le web clandestin, mais elle a récemment préparé aussi ses propres produits de sécurité. Le CEO Geert Baudewijns souhaite ainsi jouer un rôle important dans le paysage européen de la cybersécurité, comme il le mentionne dans un communiqué de presse: ‘Le potentiel est là, nous le ressentons aujourd’hui déjà avec nos partenaires.’

Son entreprise a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros. Secutec occupe 85 experts internes à Aartselaar et possède des succursales aux Pays-Bas et en Autriche.

investeringsmaatschappij komt aan boord als ‘strategische investeerder’, zo meldt Secutec in een persbericht. Hoeveel geld Indufin investeert, wordt niet meegedeeld. Huidige aandeelhouders Geert Baudewijns (CEO) en Bart De Maeyer behouden samen wel de meerderheid van de aandelen van Secutec.