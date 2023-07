Klare.ai fournit un ‘cerveau technologique’ pour les données professionnelles

Un système qui tire non seulement des données professionnelles d’une archive de documents numériques, mais y ‘réfléchit’ aussi: telle est l’idée sous-jacente à Klare.ai, une solution d’intelligence artificielle pour la connaissance professionnelle que les firmes technologiques Textgain et Spikes ont développée conjointement.

Supposons qu’une entreprise veuille prendre part à une adjudication, mais doive à cette fin rechercher pas mal de données très spécifiques dans ses archives. Il n’est pas rare alors qu’elle doive se plonger dans un amalgame de documents dans ses réserves numériques. Grâce à Klare.ai, une nouvelle solution d’intelligence artificielle des firmes technologiques Textgain et Spikes, toutes les sources de la connaissance numérique présentes dans l’entreprise sont automatiquement scannées, après quoi le système fournit des données structurées et partiellement déjà aussi interprétées, à la mesure du nouveau dossier qui doit être élaboré.

‘Rapports annuels, factures, courriels, pièces jointes à ces derniers, informations de sous-traitants et co-contractants: tout est traité’, déclare Guy De Pauw, docteur en linguistique informatique et CEO de la firme Textgain établie à Borgerhout. ‘Klare.ai en distille ensuite des données spécifiques requises tout particulièrement pour l’objectif envisagé.’

Solution locale

L’émanation de l’Universiteit Antwerpen, créée en 2015, passe au crible de grandes quantités de textes et d’images non-structurées, avant d’en tirer des notions pertinentes au moyen de l’IA et du Natural Natural Language Processing (NLP), ce qui en fait sa force. Il y a cinq ans, elle collabora toujours plus souvent avec la firme Spikes de Anvers, qui effectue des transformations numériques dans les entreprises. Conjointement, elles en sont alors venues à l’idée de Klare.ai, qu’elles hébergèrent dans une co-entreprise séparée.

‘C’est un produit que nous avons développé ensemble, tout en fournissant du sur-mesure aux entreprises’, explique le CEO de Spikes, Marc Dries. ‘Nous sentions que les entreprises avaient besoin d’une solution qui pouvait être installée de manière permanente dans leurs systèmes, et qui fonctionnait localement, sans qu’un acteur extérieur ne gère leurs données sensibles. Cela reste du sur-mesure jusqu’à un certain niveau: si le client le demande, nous nous y incorporons ChatGPT ou des solutions d’IA de Microsoft, Google et Amazon. Mais nous possédons également nos propres modèles d’apprentissage machine pour les entreprises ne souhaitant pas exposer leurs données aux grandes firmes technologiques (big tech).’

Archive ‘pensante’

Klare.ai est une archive professionnelle qui ‘pense’ par elle-même, selon De Pauw: ‘Les entreprises et organisations disposent d’une montagne d’informations, dont elles n’ont pas nécessairement besoin, parce que cela s’avère trop fastidieux de confier du travail d’investigation de cette archive à des collaborateurs humains. Ce travail répétitif de lecture et d’analyse est à présent l’affaire de Klare.ai. Vous gagnez du temps et vous obtenez toujours des notions pertinentes, dans le contexte ad hoc et au moment opportun. Bref, il s’agit là d’un ‘cerveau collectif’, qui traite constamment des données historiques.’