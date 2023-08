Un juge américain renonce à une partie des charges dans l’affaire Google

Dans un important procès américain en matière de concurrence à l’encontre de Google, le juge abandonne diverses accusations, parce que, selon lui, il n’est pas démontré que les résultats de recherche de Google nuisent à des concurrents tels que le service de réservation en ligne dans des restaurants OpenTable ou que la plate-forme de voyages Expedia.

Le procès porte sur le présumé comportement monopolistique de Google sur le marché des moteurs de recherche. Google a été accusée par des états américains de compliquer la vie des internautes dans leur quête d’autres moteurs de recherche spécialisés. Or selon le juge, cette affirmation ne repose pas sur des preuves, mais quasi entièrement sur l’avis et les spéculations d’un expert.

Google avait elle-même demandé l’avis du juge dans une tentative de sortir de cette affaire. En fin de compte, le juge a sur certains points consenti à cette requête, tout en confirmant d’autres accusations portées par la Justice américaine. Notamment le fait que le moteur de recherche de Google est déjà paramétré par défaut sur la plupart des appareils au moment où ils sont achetés par les consommateurs et ce, en vertu de contrats signés avec des fabricants de smartphones tels que Motorola et Samsung. Le reproche est que Google nuirait ainsi injustement à des concurrents comme Bing de Microsoft et DuckDuckGo.

Point principal du procès

L’affaire, qui sera jugée en septembre, se concentrera désormais sur ce dernier point. Le juge a déjà déclaré qu’il voulait disposer de davantage de preuves, avant de décider si les accords de Google sont acceptables ou non. ‘Une entreprise bénéficiant d’une position monopolistique n’opère de manière illégale que si son comportement étouffe la concurrence’, a indiqué le juge. Le fait que la marque Google ‘soit devenue aussi omniprésente que les dictionnaires la reconnaissent comme un terme traditionnel’ n’y changerait rien. Les plaignants devront donc étayer chaque accusation spécifique par des preuves.

Google se déclare ravie que le juge ait rejeté une partie des revendications. ‘Nous avons hâte de démontrer durant le procès que la promotion et la distribution de nos services sont à la fois légales et pro-concurrentielles’, ajoute encore l’entreprise. Le procureur général de l’état du Colorado s’est lui aussi dit satisfait de la prise de position du juge: ‘Nous continuerons d’évaluer la meilleure façon de procéder et d’identifier le modèle comportemental illégal de Google nuisant aux consommateurs et à la concurrence.’