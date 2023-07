STP Group s’empare de l’entreprise de technologie juridique belge Knowliah

La firme ‘legal tech’ belge Knowliah est rachetée par le groupe allemand STP. Au sein du repreneur, l’équipe belge deviendra un centre de compétences pour les départements juridiques des entreprises.

Knowliah a lancé sur le marché une plate-forme Software-as-a-Service (SaaS) orientée vers les services, pour aider les entreprises à rationaliser leurs flux de travail juridiques, à améliorer les collaborations et à rendre leurs rapports plus efficients. L’équipe de l’entreprise, qui se compose de 17,4 équivalents temps plein, accompagne ainsi plus de 25.000 clients dans 25 pays au niveau de le gestion légale de leur entreprise. Parmi ces clients, on trouve par exemple le fabricant d’ascenseurs et d’escalators Schindler, le fabricant de revêtements Allnex, le constructeur de systèmes de climatisation Daikin, la société de transports par conteneurs MSC, ainsi que le constructeur automobile Geely. L’entreprise, fondée en 2000 à Boortmeerbeek, est à présent rachetée pour un montant non révélé par STP Group, dont le siège se trouve à Karlsruhe.

Centre de compétences

STP propose des solutions ‘legal tech’ complètes pour avocats, gestionnaires d’insolvabilité, notaires et départements juridiques d’entreprises. Pour ces derniers, l’équipe de Knowliah, rachetée donc pour un montant non communiqué, deviendra le centre de compétences chez le repreneur. ‘En plus des bureaux d’avocats, des notaires et des gestionnaires d’insolvabilité, améliorer le support des départements juridiques des entreprises représente un important domaine de croissance pour nous’, explique Oliver Bendig, CEO de STP Group, dans un communiqué de presse. ‘Grâce à l’intégration des possibilités de Knowliah en matière de ‘contract lifecycle management’, de contrats intelligents, de gestion des dépenses, de gestion des activités et de gestion de la connaissance, nous permettrons à plus de 7.000 clients d’augmenter leur efficience et leur productivité.’