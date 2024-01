‘OpenAI négocie avec des médias américains au sujet de licences pour des articles d’actualité’

OpenAI, l’entreprise à l’origine du chatbot ChatGPT, est en pourparlers avec des sociétés de médias américaines pour accéder à leurs actualités. Voilà ce que révèlent des initiés à l’agence de presse Bloomberg.

Il s’agirait de médias américains comme CNN, Fox Corp et Time. Les articles d’actualité aideraient OpenAI à étoffer ses produits basés sur l’intelligence artificielle (IA).

La firme serait à la recherche de licences pour pouvoir utiliser l’actualité disponible, selon une source. De leur côté, CNN et Fox négocieraient non seulement à propos de licences pour l’utilisation de textes, mais également d’images et de vidéos. Les deux sociétés de médias se sont abstenues de tout commentaire, selon Bloomberg.

Un tel accord ne serait pas le premier dans son genre. A la fin du mois dernier, OpenAI a en effet annoncé avoir conclu un accord avec AxelSpringel, la maison d’édition à l’origine du quotidien allemand Bild et du site d’informations politiques Politico.

Jessica Sibley, directrice de Time, a confirmé qu’elle était en discussion avec OpenAI. ‘Nous sommes optimistes quant à la conclusion d’un accord reflétant la juste valeur de notre contenu’, a-t-elle affirmé. OpenAI a informé Bloomberg la semaine dernière déjà qu’elle négociait avec des éditeurs au sujet de licences, sans mentionner pour autant un nom spécifique.

Si accords il y devait y avoir, OpenAI pourrait éviter davantage de procès. C’est ainsi que la firme d’IA a déjà été poursuivie en justice par le New York Times. Selon ce journal, OpenAI, mais aussi l’investisseur Microsoft auraient utilisé illégalement des millions d’articles.