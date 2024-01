eBay condamnée à une amende de 3 millions de dollars pour cyberharcèlement

Des collaborateurs de la plate-forme en ligne avaient envoyé des insectes vivants et un fœtus de porc ensanglanté à certains journalistes critiques. eBay va désormais leur verser une compensation.

La campagne de cyberharcèlement (‘cyberstalking’) date de 2019 déjà et implique sept employés. Ils harcelaient depuis longtemps un couple qui publiait une newsletter sur les e-détaillants et y critiquait eBay. Ces sept collaborateurs, dont deux dirigeants de haut rang, avaient été arrêtés en 2020 déjà. Les deux directeurs ont été condamnés à des peines de prison.

eBay licencia les employés en 2019. Par ailleurs, la Justice américaine a condamné cette semaine l’entreprise à une peine maximale pour six délits, dont le harcèlement et l’entrave à la procédure pénale.



Intimidation

La campagne de harcèlement est allée très loin. Les employés d’eBay avaient envoyé au couple, entre autres, un fœtus de porc, une couronne funéraire, un livre sur la gestion de la mort d’un partenaire, et des insectes vivants. Ils l’avaient également espionné via un traceur GPS sur leur voiture et avaient posté des publicités pour des soirées à connotation sexuelle à leur domicile sur le site de petites annonces Craigslist. ‘eBay s’est livrée à un comportement criminel épouvantable’, a déclaré Joshua S. Levy, le juge chargé de l’affaire.

Dans le cadre de cette condamnation, eBay devra rester sous surveillance pendant trois ans par un inspecteur chargé de veiller au respect de la réglementation de l’entreprise. Après des poursuites pénales contre les employés et l’entreprise elle-même, cette affaire n’est pas complètement terminée pour eBay, puisque le couple lui-même a également poursuivi l’entreprise à titre personnel en 2021 pour avoir mené une campagne d’intimidation à son égard.