Hoplr lève 1 million d’euros en vue d’intégrer l’AI dans son réseau de voisinage

La scale-up belge Hoplr vient de clôturer une quatrième phase de capitalisation. L’entreprise recueille un million d’euros pour son réseau social de quartier et veut dès lors y intégrer l’intelligence artificielle.

Hoplr est une plate-forme qui a pour but de mettre en contact des voisins en vue d’organiser conjointement des activités par exemple, mais aussi d’échanger des choses, etc. L’entreprise coopère avec des administrations locales. 850.000 familles environ dans quasiment 3.000 quartiers utilisent actuellement la plate-forme. Elle est entre-temps active au Benelux et en Turquie.

Dans le cadre de cette nouvelle phase de capitalisation, Hoplr a levé 1 million d’euros, entre autres auprès des fonds d’investissement de Matexi, CAREvolution et Belfius. Le but de cette opération est d’une part d’étendre les services. C’est ainsi que la plate-forme prépare des applications pour davantage d’esprit communautaire, dont un réseau de voisinage, une participation citoyenne et un système de conciergerie de proximité. Voilà qui devrait améliorer les services aux citoyens vulnérables. Par ailleurs, Hoplr entend y incorporer l’intelligence artificielle. Un logiciel de mise en correspondance (‘matchmaking software’) devrait par exemple veiller à ce que les citoyens vulnérables trouvent plus rapidement une aide adaptée à leur besoins spécifiques.