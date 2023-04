Gartner: ‘Les employés en ont assez des changements’

Depuis le COVID, les employés doivent faire face à une quantité de changements sans précédent, entraînant une fatigue intense. Voilà l’avertissement que lance l’analyste de marché Gartner.

‘Chaque employé est confronté à une accélération numérique, au départ de personnel, à l’adaptation à différents modèles de travail et à bien d’autres perturbations sur le lieu de travail, ce qui provoque de l’épuisement’, explique Daniel Sanchez-Reina, VP Analyst chez Gartner. ‘Si elle n’est pas prise en compte, la fatigue des employés impactera le succès des initiatives technologiques.’

Même si beaucoup d’organisations imaginent de bons plans de gestion des changements et effectuent des modifications dans leur culture, là où c’est nécessaire, nombre de CIO n’en obtiennent pour autant pas les résultats escomptés. ‘Cela est dû au fait qu’un facteur critique est négligé, à savoir la fatigue du changement’, précise Sanchez-Reina.

Réaction négative au changement

Gartner définit la fatigue du changement comme une réaction négative des employés au changement (dont l’apathie, le surmenage et la frustration) qui nuit aux résultats de l’organisation. ‘La fatigue nuit aux performances de l’employé et ce, de plusieurs façons, dont l’apathie, le surmenage et la frustration. Elle réduit aussi la capacité de l’employé à prendre des décisions, à résoudre des problèmes complexes et à communiquer’, ajoute Sanchez-Reina.

Gartner recommande aux CIO de diminuer la fatigue du changement dans leurs organisations en prenant quatre mesures. Cela commence par traiter cette fatigue comme un problème professionnel. ‘La plupart des CIO travaillent uniquement avec des partenaires professionnels en vue de mettre en œuvre des calendriers de projets et des plans de communication, et ne tiennent pas compte du contexte des employés. Finalement, ils ne traitent pas la fatigue de ces derniers’, insiste Sanchez-Reina.

De plus, le leadership doit également être mieux réparti. Gartner évoque par exemple l’affectation dans toute l’organisation de superviseurs et de décideurs tactiques, qui auraient des contacts plus étroits avec les travailleurs et pourraient changer de direction à mesure que la fatigue augmente.

La cocréation est aussi conseillée. ‘Les CIO devraient constituer des équipes regroupant tant des spécialistes techniques que des experts issus de toutes les fonctions concernées par une initiative’, poursuit Sanchez-Reina. ‘Un mix de personnes ayant des points de vue différents contribuerait à la cohésion des employés impliqués dans le changement.’

Enfin, Gartner évoque un soutien émotionnel, dont l’objectif est de créer une ambiance aussi positive que possible autour du changement. ‘Certaines entreprises incluent par exemple des sessions ‘d’écoute des inconvénients’ dans leur plan de changement, où des collaborateurs ont l’opportunité de partager publiquement leurs préoccupations’, explique Sanchez-Reine. ‘Cette initiative remplace les moments de détente occasionnels à la machine à café ou au distributeur d’eau, ce qui permet de mieux gérer ces préoccupations.’

En collaboration avec Dutch IT Channel.