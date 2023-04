Fujifilm investit 30 millions d’euros à Zwijndrecht

Fujifilm Electronic Materials a annoncé jeudi une nouvelle extension de 30 millions d’euros sur son site de fabrication de matériaux pour l’industrie des semi-conducteurs à Zwijndrecht, dans la province d’Anvers. Cet investissement doit accroître les capacités de fabrication de matériaux utilisés pour la production des semi-conducteurs en Europe.

Le projet d’agrandissement de 4.000 m2 permettra également d’augmenter d’un tiers l’espace réservé aux laboratoires de R&D et de contrôle de la qualité en salle blanche, tout en créant un nouvel espace polyvalent pour la production et le stockage, détaille la société.

Cette expansion devrait s’achever d’ici à la fin 2024 et créera 25 nouveaux postes. Fujifilm possède plus de 50 sociétés et succursales en Europe. L’entreprise emploie plus de 6.000 personnes dans les domaines de la recherche, du développement, de la fabrication, de la vente et des services.