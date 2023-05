Ventes en hausse pour le propriétaire de MediaMarkt malgré la forte inflation

Le groupe commercial allemand Ceconomy, propriétaire des chaînes électroniques MediaMarkt et Saturn, a augmenté ses ventes au cours de son exercice en cours et ce, malgré la forte inflation qui sape le pouvoir d’achat des consommateurs. Selon Ceconomy, les ventes dans les magasins physiques ont progressé, et de bonnes affaires ont été réalisées sur le marché allemand et en Turquie.

Durant le premier semestre se clôturant fin mars, le chiffre d’affaires a crû de 5,5 pour cent en comparaison avec celui enregistré durant la même période un an plus tôt, pour s’établir à 12,4 milliards d’euros. Une progression de 6,4 pour cent à 5,3 milliards d’euros a été réalisée au cours du deuxième trimestre. La firme de Düsseldorf a accueilli davantage de clients dans ses magasins, ce qui a permis de compenser des ventes en ligne plus faibles. Les ventes sur internet ont en effet régressé de plus de 10 pour cent du fait que les restrictions corona étaient d’application un an plus tôt. Mais à présent, davantage de personnes se rendent donc dans les magasins physiques.

Processus de modernisation

L’entreprise est occupée à moderniser ses filiales, afin d’y attirer plus de clients. Outre la vente d’appareils électroniques, Ceconomy s’occupe par exemple aussi de les réparer. La firme gagne ainsi toujours plus d’argent, parce qu’en raison de la forte inflation, les gens optent plus souvent pour la réparation de leurs produits électroniques défectueux, plutôt que pour l’achat de nouveaux.

Pour l’expliquer, le directeur Karsten Wildberger affirme que malgré les conditions difficiles du marché, il envisage avec confiance le second semestre de l’exercice en cours. Il prétend que de solides progrès ont été enregistrés dans la transformation stratégique de Ceconomy. L’entreprise est entre autres occupée à prendre des mesures en vue d’accroître sa rentabilité.

Au cours de la période écoulée, l’entreprise a essuyé une perte nette limitée suite à une cessation d’activités en Suède. Ceconomy possède en tout 1.026 magasins, dont 22 en Belgique, 48 aux Pays-Bas et 2 au Luxembourg. En Allemagne, le plus grand marché du groupe, on trouve 399 boutiques.