Unifiedpost poursuit sa croissance mais rentabilité pas encore tout à fait au rendez-vous

La société Unifiedpost, basée à La Hulpe et spécialisée dans la numérisation des services administratifs et financiers des entreprises, a poursuivi sa croissance en 2022, tant du nombre de ses clients qu’en matière de chiffre d’affaires, a-t-elle annoncé lundi.

Le chiffre d’affaires du groupe est en progression de 12%, à près de 191 millions d’euros. En revanche, la rentabilité est en recul sur un an même si elle s’est améliorée en seconde partie d’année avec un ebitda (résultat opérationnel, avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement) positif au second semestre 2022 et à 1,8 million d’euros au quatrième trimestre 2022. Unifiedpost affirme que sa priorité absolue est “de dégager des flux de trésorerie positifs pour l’ensemble du second semestre 2023”.

Pour l’ensemble de l’année 2022, Unifiedpost a vu sa perte se creuser, de 25,6 millions d’euros en 2021 à 43,5 millions d’euros en 2022. L’entreprise a notamment fait face à une hausse de ses charges financières.

Avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 40 millions d’euros fin 2022, Unifiedpost estime disposer de liquidités suffisantes pour poursuivre sur sa lancée jusqu’au moment où il parviendra à équilibrer les flux de trésorerie, un objectif fixé pour le second semestre 2023.